AC Milan, ocak ayı transfer dönemi öncesinde Bruno Fernandes'in Manchester United ile ilişkisinin tamamen kopmasının ardından oyuncuyu yakından takip ediyor. Portekizli orta saha oyuncusu, kulübün iddiasını kamuoyu önünde eleştirip ardından Michael Carrick yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybettikten sonra kısa süre içinde ayrılmak için bastırabilir.

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Milan, United'da mutsuz olan yıldızı yakından takip ediyor

Milan, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde Fernandes'i yakından takip ediyor. Calciomercato'ya göre Portekizli orta saha oyuncusu United'da mutsuz ve kulüple ilişkisi tamamen bozulmuş durumda.

Aynı habere göre Fernandes, kış transfer döneminde ayrılmak için girişimlerde bulunuyor. Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, eski kaptanıyla yeniden çalışmayı umduğu için transfere öncülük ediyor. Old Trafford'daki durum son haftalarda hızla kötüleşti. Fernandes'in mevcut yönetimden duyduğu rahatsızlık, İngiltere'deki uzun vadeli geleceğine ilişkin yaygın spekülasyonlara yol açtı.

Orta saha oyuncusu Carrick ile ters düştü

Manchester United'ın Como karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından gerilim doruğa çıktı. Maçın ardından Fernandes, kulübün genel zihniyetini kamuoyu önünde eleştirdi.

Orta saha oyuncusu, United'ın geleceğe bakmak yerine geçmişteki başarılarına gereğinden fazla odaklandığını söyledi. Bu sözlerin kulüp içinde sürtüşmeye yol açtığı ve 32 yaşındaki oyuncu için hemen sonuçlar doğurduğu bildirildi.

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Carrick, oyuncusunun duruma ilişkin sert değerlendirmesine kamuoyu önünde karşı çıktı. Bunun üzerine Fernandes, hafta sonu Old Trafford'da oynanan Premier League Bournemouth mağlubiyetinde yedek kulübesine çekildi.

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Amorim, Fernandes'in Serie A'ya dönüşü için taktik planını yaptı

Milan'a transfer, Fernandes için Serie A'ya dönüş anlamına gelecek. Oyun kurucu daha önce İtalya'da Udinese ve Sampdoria formaları giymişti. Amorim, Old Trafford'da birlikte geçirdikleri dönemden Fernandes'i iyi tanıyor. Milan'ın teknik direktörü, Portekizli yıldızın tercih ettiği 3-4-2-1 dizilişinde santrforun arkasındaki iki hücum pozisyonundan birinde başarılı olacağına inanıyor.

Ancak İtalyan ekibinin önünde önemli mali engeller var. Fernandes şu anda yıllık net 10,2 milyon avro kazanıyor. Bu rakam, Milan'ın rahatlıkla karşılayabileceğinin çok üzerinde.

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Ocak transferi için mali fedakârlıklar gerekiyor

Transferin gerçekleşmesi için hem oyuncunun hem de kulübün büyük mali fedakârlıklarda bulunması gerekecek. Fernandes, yaz aylarında Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri reddederek üst düzey Avrupa futboluna hâlâ önem verdiğini gösterdi.

United ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor, ancak sözleşmenin uzatılmasına ilişkin görüşmeler tamamen durdu. United'ın sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Kulüp, oyuncunun bonservis değerini korumak ve onu bedelsiz kaybetmemek için bu opsiyonu kullanabilir.

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Fernandes'in sözleşmesinde yabancı kulüpler için yaklaşık 65 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğundan Premier League ekibi yine de yüksek bir bonservis bedeli talep edebilir. Milan'ın bu kış öncelikli transfer hedefini kadrosuna katabilmesi için sıkı bir pazarlık yapması gerekecek.