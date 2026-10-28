Nottingham Forest’ın oyun kurucusu Morgan Gibbs-White, çok konuşulan bir dizi ev hırsızlığının ardından aile evine hırsız giren son üst düzey lig futbolcusu oldu. İngiltere millî futbolcusunun nişanlısı Britney De Villiers, salı günü yaşanan üzücü olayı sosyal medyada duyurarak takipçilerine açık bir uyarıda bulundu.

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Boş aile evi kısa süre önce hırsızların hedefi oldu

TikTok'ta 600 binden fazla takipçisi bulunan Güney Afrikalı model ve içerik üreticisi De Villiers, çiftin evine bu hafta başında hırsızların girdiğini doğruladı. Neyse ki hırsızlık sırasında ne orta saha oyuncusu ne de partneri ve küçük oğulları Greyson ile Hayes evdeydi. Hırsızlığın Forest'ın cuma akşamı Ipswich Town deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maç sırasında yaşanıp yaşanmadığı ise belirsiz.

Partnerinden sosyal medyada uyarı

Bu hırsızlık, Manchester United kaptanı Fernandes'in 4 milyon sterlinlik malikanesine üç maskeli kişinin girmesinden bir haftadan kısa süre sonra yaşandı. Fernandes, hırsızlık sırasında Como'ya karşı 4-1 kaybettikleri maç için İtalya'daydı.

De Villiers, salı günü Instagram hikâyesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bunu kamuoyuyla paylaşmayacaktım ama birkaç gün önce evimize hırsız girdi. O zamandan beri başka bir hırsızlık olayı daha duyunca başkalarını uyarmanın önemli olduğunu düşündüm.

“Evlerin hedef alındığını bilmek son derece tedirgin edici. Lütfen daha dikkatli olun, evde olsanız da olmasanız da güvenlik sistemlerinizin açık olduğundan emin olun ve şüpheli gördüğünüz her şeyi bildirin.

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“Neyse ki olay sırasında evde kimse yoktu ve maddi eşyaların yerine yenileri konabilir. Ama özellikle küçük çocuklarınız varken birinin evinize girdiğini bilmek korkunç bir duygu.

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“Lütfen güvende kalın ve birbirinizi kollayın.”

Forest'ta kalma kararında aile bağları etkili oldu

2019'da ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanışan çift, 2023'te Greyson'ın dünyaya gelmesinin ve Haziran 2025'te nişanlanmalarının ardından Ağustos 2025'te Hayes'in doğumunu kutladı. De Villiers'ın Hayes doğmadan önce yaşadığı hamilelik komplikasyonları, orta saha oyuncusunun o yaz City Ground'da kalmasında büyük rol oynadı. Tottenham Hotspur, oyuncunun 60 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye soktuğunu düşünse de oyuncu Londra ekibini reddederek 2028'e kadar geçerli üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

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De Villiers, tribünlerde ve internette desteğini açıkça göstermeyi sürdürüyor. Thomas Tuchel'in orta saha oyuncusunu İngiltere'nin genişletilmiş sonbahar kadrosuna almamasının ardından kısa süre önce Premier League'de yaratılan pozisyonlara ilişkin istatistikler paylaştı. Cole Palmer'ın kadrodan çekilmesiyle oyuncu sonradan davet aldı.

Orta saha oyuncusunu zorlu bir lig fikstürü bekliyor

Saha dışındaki bu tedirgin edici olaya rağmen Gibbs-White'ın, Forest'ın Premier League'deki 10 maçlık galibiyet hasretine son verme mücadelesinde yer alması bekleniyor. Teknik direktör Oliver Glasner, yazın yıllık 13 milyon sterlinlik sözleşmeyle göreve geldiğinden beri sonuçları tersine çevirmekte zorlanıyor. City Ground ekibinin üzerindeki artan baskıyı hafifletmesi için yaklaşan lig maçlarında galibiyet alması büyük önem taşıyor.