Bruno Fernandes'in cuma günkü antrenmanda yer almaması, Manchester United taraftarlarını kaptanlarının sağlık durumu konusunda endişelendirdi. United, Brentford ile oynayacağı kritik Premier Lig maçına hazırlanırken Portekizli oyun kurucunun durumu Carrington'daki başlıca gündem maddesi oldu.

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Fernandes, rahatsızlığı nedeniyle Carrington'da tedbir amaçlı dinlendi

Manchester United'ın cuma sabahı Carrington'da yapılan antrenmandan paylaştığı görüntülerde kaptanının yer almaması, Fernandes'in maça yetişip yetişemeyeceği konusunda endişe yarattı. Ancak ESPN'e göre orta saha oyuncusu sakat değil; kendisini biraz rahatsız hissettiği için yalnızca tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Mauricio Pochettino, Portekizli oyun kurucunun cumartesi öğleden sonra oynanacak Premier Lig maçına en iyi durumda çıkmasını sağlamak için onu dinlendirdi. United, Fernandes'in Brentford karşısında ilk 11'de başlayacak kadar iyileşmesini bekliyor.

Fernandes'in istikrarı ve hafta içindeki iki gollü performansı

Fernandes'in Old Trafford'daki olağanüstü istikrarı, taraftarlara iyimserlik için neden veriyor. Ocak 2020'de takıma katılmasından bu yana yalnızca altı maç kaçırdı ve neredeyse her zaman forma giyebiliyor.

Bu sezon geçen sezonki rekorlarla dolu performansına ulaşamasa da dört gol ve iki asistle Premier Lig'de altı gole doğrudan katkı sağlayan Fernandes, United'ın en iyi oyuncularından biri olmayı sürdürüyor. Ayrıca hafta içi Avrupa'da eski kulübü Sporting'e karşı geri dönüşe öncülük ettiği iki gollü performansın moraliyle maça çıkacak.

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Pochettino, özgüvenli Brentford karşısında ilk galibiyetini arıyor

Sporting ile Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere kalan Pochettino ilk galibiyetini ararken Fernandes'in sağlık durumu büyük önem taşıyor.

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Pochettino maçın ardından, “Oyuncularla gurur duyuyorum. Zor bir maçtı. 90 dakika boyunca sahada ortaya koyduğumuz takımı, kişiliği ve karakteri beğendim. Tek bir maçta bu kadar cezalandırıldığınız bir karşılaşmaya rastlamak zor. Kritik pozisyonlarda çok cezalandırıldık. Bugün, yalnızca bir haftadır birlikte çalışmamıza rağmen nasıl oynamak istediğimizi gösterdik” dedi.

Brentford, geçen hafta sonu Everton'ı 4-0 yenmenin verdiği özgüvenle Old Trafford'a gelecek. Teknik direktör Keith Andrews ise rakip takımın teknik direktörüne duyduğu hayranlığı dile getirdi. Andrews, “Onu tanıyoruz. Antrenörlük yolculuğumda takımlarını epey inceledim ve ona büyük hayranlık duydum. Tottenham'daki takımından bile önce Southampton'daki takımına hayrandım” dedi.

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Andrews, antrenman için kısıtlı zamana ve Leny Yoro'nun Liverpool karşısında erken gördüğü kırmızı karta rağmen taktiksel değişimlerin ilk işaretlerini de gördü. “Nasıl bir teknik direktör olduğuna ve yeni United takımına neler kazandırmak istediğine dair izler görebiliyorsunuz” diye ekledi. “Sahada yapabilecekleri kısıtlanmış olsa da çok iyi organize olmuş bir Man United bekliyoruz.”

Old Trafford'da kritik sınav

Cumartesi günkü karşılaşma, Pochettino'ya Liverpool ve Sporting maçlarındaki umut verici dönemleri özgüvenli Brentford karşısında ilk galibiyetine dönüştürmek için hemen bir fırsat sunuyor. Fernandes beklendiği gibi hafif rahatsızlığını gece boyunca atlatırsa yaratıcılığı ve hafta içi sergilediği golcülük, Old Trafford'da belirleyici olacak.