Portekiz, Kuzey Makedonya ile oynadığı play-off finalinin ardından Dünya Kupası biletini kaptı.

Cristiano Ronaldo'nun asistinde topu ağlara gönderen Bruno Fernandes, 32. dakikada ülkesini öne geçirdi.

65. dakikada yine sahneye çıkan Manchester United'ın on numarası maçın 2-0'lık skorunu belirledi ve Portekiz'e Dünya Kupası kapısını açtı.

Cristiano Ronaldo'nun kaçıncı Dünya Kupası'na gidiyor?

Portekiz ile birlikte Katar 2022'de yer alacak olan Cristiano Ronaldo, beşinci Dünya Kupası'na gidiyor.

37 yaşındaki yıldızın sürekli karşılaştırıldığı rakibi Lionel Messi de Arjantin formasıyla Katar'da olacak. PSG'nin yıldızı da Cristiano Ronaldo gibi bu turnuvada beşinci kez yarışacak.

İki oyuncu, Dünya Kupası'na 5. kez katılan oyuncular arasına girdi ve tarihe geçtiler.

Daha önce Dünya Kupasına 5 kez katılan oyuncular İtalya ile Antonio Carbajal, Almanya ile Lothar Matthäus ve Meksika ile Rafael Márquez'di.

Dünya Kupası ne zaman?

İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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