Bruno Fernandes, Pazar öğleden sonra Premier Lig tarihinde bir ilke imza attı. Brighton & Hove Albion’a karşı 3-0 kazandıkları maçta 21. asistini yaparak Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin rekorunu kırdı. Bu arada Liverpool, Mohamed Salah’ın veda maçında Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantiledi (Brentford’a karşı 1-1). Chelsea, Sunderland'a 2-1 yenildi ve bu nedenle gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacak.

Liverpool - Brentford 1-1

Liverpool ilk yarıda büyük üstünlük kurdu, ancak devreye kadar gol atılamadı. Mohamed Salah serbest vuruştan direğe çarptı, Ryan Gravenberch Caoimhín Kelleher'in reflekslerini test etti ve Rio Ngumoha topu çapraz direğin yanından az farkla dışarı attı.

İkinci yarıda Curtis Jones skoru açtı: Salah'ın dış ayakla yaptığı ortayı gole çevirdi. Liverpool bu üstünlüğün tadını uzun süre çıkaramadı, çünkü Kevin Schade biraz da şansın yardımıyla Brentford'u tekrar eşitliğe taşıdı: 1-1. Bu puan, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını garantilemek için yeterliydi. Brentford ise dokuzuncu sırada, Avrupa kupalarına katılma hakkının hemen dışında kaldı.

Brighton - Manchester United 0-3

Üçüncü sırayı garantileyen Manchester United, sorunsuz bir öğleden sonra geçirdi. Bu da yine esas olarak Bruno Fernandes'e borçluydu. Portekizli oyuncu, Patrick Dorgu'nun 0-1'lik golünde asist yaptı ve böylece bir Premier Lig sezonunda en fazla asist (21) rekorunu kırdı. Bu rekor, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin adına kayıtlıydı.

Bryan Mbeumo, muhteşem bir atak sonrasında ilk yarı bitmeden Michael Carrick'in takımını 0-2 öne geçirdiğinde, United işlerin yolunda gittiğini anladı. Bruno Fernandes ise ikinci yarıda pastanın üzerine çilek koydu. Bir an için golü ofsayt nedeniyle iptal edilecek gibi göründü, ancak öyle olmadı: 0-3. Böylece United için güzel bir sezonun uygun bir sonu oldu; Brighton ise sekizinci sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

Sunderland - Chelsea 2-1

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı maçta, Sunderland ilk yarının ortasında öne geçti. Robin Roefs'un uzun pası sonunda Trai Hume'a ulaştı ve Hume skoru 1-0'a getirdi. İkinci yarıda sevinç daha da büyüdü: Brian Brobbey'in şutu aslında dışarı çıkacaktı, ancak Malo Gusto'nun talihsiz bir şekilde kendi kalesine yönlendirdi.

Stadium of Light tamamen coşkuya kapıldı, öyle ki bir tarafta tribün duvarı bile çöktü. Sunderland taraftarları artık sabırsızlanıyordu, ancak Cole Palmer'ın maçtaki gerilimi yeniden artırmasını izlemek zorunda kaldılar. Ancak Wesley Fofana ikinci sarı kartını gördüğünde, iş bitmiş gibi görünüyordu. Sunderland 2-1'i korudu ve bu, Avrupa Ligi'ne katılmak için yeterli oldu. Chelsea hayal kırıklığı yaratan bir şekilde onuncu sırada bitirdi ve eli boş kaldı.