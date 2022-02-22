Bruno Fernandes, Leeds maçında golden sonra Harry Maguire'la arasında geçen konuşmayı basınla paylaştı.

Manchester United, Pennineler Derbisi'nde Leeds'i 4-2 mağlup ederken, perdeyi açan golü 34. dakikada kornerden gelen ortaya kafayı vuran Harry Maguire atmıştı.

Luke Shaw'un ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen 28 yaşındaki savunmacı bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü attı. Maguire'ın golüne en fazla sevinenlerden biri Fernandes'di.

Ne söyledi?

Maguire'ın golü United'ın köşe vuruşlarındaki şanssızlığına da son verdi. Kırmızı Şeytanlar önceki 139 kornerde gol bulamamıştı.

United'ın diğer golleri Fernandes, Fred ve Anthony Elanga'dan geldi. Maguire'la arasındaki diyaloğu paylaşan Fernandes, soyunma odasındaki gerginlik iddialarını da yalanladı.

"Harry'nin [Maguire] golünden sonra Paul [Pogba] kutlamak için ona doğru kayarak gitti. Ben de kafasına vurup, 'Sonunda o koca kafanla bir gol attın' dedim."

Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Fernandes, birlik mesajı verdi.

"Açıkçası, insanların bu kulüpten şikayet etmek için hikayeler uydurduğunu düşünüyorum."

"Birileri bu kulüp hakkında ya da buradaki oyuncular hakkında konuştuğunda söyledikleri gündem oluyor. Galiba bunu istiyorlar."

"Planımıza sadık kalmalı ve birlik olmalıyız. Önemli olan bu."

United'ın fikstürü

Leeds galibiyetiyle Chelsea'yle arasındaki farkı dört puana indiren United, Londra ekibinin hemen ardında dördüncü sırada yer alıyor.

Maguire, Fernandes ve arkadaşları Elland Road'daki zorlu hava koşullarında aldıkları üç puanın moraliyle, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in karşısına çıkacak.

Son 16 eşleşmesinin ilk ayağında Wanda Metropolitano Stadı'na konuk olan United, ardından 26 Şubat'ta evinde Watford'ı ağırlayacak.

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