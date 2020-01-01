Bruno Fernandes: Gördüğüm en yetenekli oyuncu Cristiano Ronaldo

Manchester United'ın Portekizli yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, vatandaşı hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Bu sezonun ara transfer döneminde 55 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den 'a transfer olan Bruno Fernandes, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İngiliz ekiple 16 resmi maça çıkan Fernandes, 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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Bruno Fernandes, kendisi gibi Manchester United formasıyla mücadele etmiş bir başka Portekizli isim olan hakkında "Gördüğüm en yetenekli oyuncu" şeklinde konuştu.

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BT Sport 'a açıklamalarda bulunan Fernandes "Cristiano, kariyerinin ilk yıllarında dünyadaki en yetenekli oyuncularından biriydi. Bana göre yıllar geçtikçe oyun biraz değişti ama o hala savunulması çok zor bir oyuncu. Cristiano Ronaldo, birlikte veya karşısında oynadığım oyuncular arasında gördüğüm en yetenekli futbolcu." ifadelerini kullandı.