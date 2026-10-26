Portekizli futbolcu, "Sadık bir insanı asla artık umurunda olmayacak noktaya getirme." yazılı bir Instagram gönderisini beğendi. Manchester Evening News gazetesi, beğeninin ekran görüntüsünü yayımladı ve olayı eleştirel bir dille yorumladı. Gazeteci, "Bruno Fernandes'e ne oldu böyle? Normalde böyle şeylere tenezzül etmezdi. Şimdi ise huysuz bir ergen gibi saçma Reels videolarını beğeniyor" diye yazdı.

Muhabir, "Sürekli geriye giden bir kulüp için kariyerinin en iyi yıllarını feda ettikten sonra hayal kırıklığı yaşaması tamamen anlaşılır. Ama önce Michael Carrick'i yüzüstü bıraktı, şimdi de sosyal medyada Garnacho gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.

Garnacho, United'daki döneminde birçok paylaşımıyla huzursuzluğa yol açmış ve bu paylaşımlarda durumundan duyduğu memnuniyetsizliği açıkça ortaya koymuştu. Bruno Fernandes ise geçen hafta Como'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki 1-4'lük yenilginin ardından mağlubiyetin sorumlusu olarak pres yapılmamasından sorumlu tuttuğu teknik direktör Carrick'i göstermişti.

Bruno Fernandes ile teknik direktör Michael Carrick neden karşı karşıya geldi?

Carrick, bunun üzerine pazar günü Bournemouth'a karşı oynanan lig maçında kaptanını ilk 11'e almadı ve yedek kulübesinde oturttu. United, hücumcu orta saha oyuncusu olmadan çıktığı maçta 0-3 yenilerek bir mağlubiyet daha aldı. Bu sonuç teknik direktörün koltuğunu ciddi biçimde sarstı. İngiliz basınında Carrick'in bu hafta içinde görevden alınması bekleniyor. Teknik direktör ayrılırsa Bruno Fernandes'in takıma dönüşünün önü yeniden açılacak.

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32 yaşındaki Bruno Fernandes, 2020'den bu yana Kırmızı Şeytanlar'da forma giyiyor. United, bir dönem onun için Sporting Lizbon'a 65 milyon euro bonservis bedeli ödemeye değer görmüştü. Old Trafford'daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.