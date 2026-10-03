Bruno Fernandes, Danimarka karşısında Portekiz'in kaptanlık pazubandını taşıdı ve maça çıkamadığı için öfkeli bir şekilde milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda, yarın pazar günü UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında Dragao Stadı'nda Norveç'e karşı aynı durumun tekrarlanması bekleniyor.

Manchester United orta saha oyuncusu, maçın tanıtım basın toplantısında konuya değinerek vatandaşıyla konuştuğunu açıkladı.

Fernandes, konuşmasının başında takım içinde herhangi bir bölünme olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Takım arkadaşlarımla konuşmaya ihtiyacım yok, hepimiz işlerimizi nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Milli takımda oyuncularla hiçbir ilgisi olmayan bir durum var ve bence yapabileceğimiz en önemli görev, sahada sonuç almaktır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Cristiano'ya gelince, onunla konuştum ve ona söylediklerimi burada tekrarlıyorum: En önemlisi, ne olursa olsun, Cristiano Ronaldo'nun ülkemizdeki futbol için, Portekiz için ve milli takımımız için en büyük simge olmaktan asla vazgeçmeyeceğidir; çünkü yalnızca Portekiz'de değil, dünyanın dört bir yanında ortaya koyduğu şeyler sayesinde bunu hak ediyor."

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Şunları ekledi: "Onun yeri garantili; yalnızca tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında değil, aynı zamanda bütün Portekizlilerin kalbinde. En önemlisi de bölünmeyi körüklemeyi bırakmaktır. Milli takımın içinde bölünme yok, takım tek bir bütündür ve dışarıdan gelebilecek gürültüye rağmen öyle kalacaktır. Her ev sorunlarını kapalı kapılar ardında çözmelidir ve bence milli takım da bu şekilde çalışmalıdır."

Fernandes, krizin sonunun iyi olmasını diledi ve şöyle konuştu: "En önemlisi, meselenin tüm taraflar için hayırlı bir şekilde sona ermesidir. Biz konudan tamamen uzağız ve bu konuda yalnızca sizin söylediklerinizi ve gördüklerimizi biliyoruz. Oyuncu odasında uzun vakitler geçirip kâğıt oynadık, biz bu tartışmanın dışındayız."

"Bölünmeye hayır"

Ardından ekledi: "Ama benim istediğim şey, ülkenin bölünmemesi, bir tarafa yanaşmaması ve tüm taraflara saygı göstermesidir. Aynı zamanda Cris, milli takımımızın en büyük ikonu olmuştur ve öyle kalacaktır; onu kimin daha çok ya da daha az sevdiğine bakılmaksızın herkesin saygısını hak ediyor."

Kadronun kalitesine de değinerek şunları söyledi: "Kimin oynayacağı ve kimin oynamayacağı teknik direktörün (Jorge Jesus) kararıdır ve neyse ki bu benim kararım değil. Bu, grubumuzda büyük bir kaliteye sahip olduğumuzun, farklı mevkilerde oynayabilen ve aynı anda sahada bulunabilen oyuncularımız olduğunun kanıtıdır; bu da olumlu bir nokta."

Manchester United oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Milli takımda bulunmak istisnai bir şeydir ve ister daha çok ister daha az oyna, buna olumsuz bakılmamalıdır. Hepimiz oynamak, ülkemizi temsil etmek ve teknik direktöre baş ağrısı yaşatmak isteriz."



