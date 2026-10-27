Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Michael Carrick yönetiminde kulübün içinde bulunduğu zor durumu artık umursamıyor olabileceğini ima ederek tartışma yarattı. Portekizli oyun kurucunun Manchester United'ın Bournemouth karşısında aldığı küçük düşürücü yenilgide ilk 11'e alınmaması dikkat çekti. Fernandes, bunun ardından sosyal medyada üstü kapalı bir tepki verdi.

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Bournemouth karşısındaki ağır yenilgide Fernandes yedek kulübesinde kaldı

United'ın Bournemouth'a evinde 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada Fernandes'in ilk 11'de yer almaması sürpriz oldu. Kaptan, Como'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında takımın taktiklerini kısa süre önce kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından yedek bırakıldı.

Devre arasına 2-0 geride girilmesine rağmen Carrick, sonucu değiştirmek için Portekizli oyun kurucuyu sahaya sürmedi. Bunun yerine Matheus Cunha, Lisandro Martinez, Joshua Zirkzee ve Shea Lacey ikinci yarıda oyuna alındı.

Fernandes, ikinci yarının bazı bölümlerinde kenarda ısındı ancak maçı oyuna girmeden tamamladı. Bournemouth ise üçüncü golü bularak United'ın sıkıntılarını artırdı ve deplasmanda unutulmaz bir galibiyet elde etti.

Instagram'da dikkat çeken esrarengiz tepki

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Ağır yenilginin ardından Fernandes'in sosyal medya etkinliği dikkat çekti. Orta saha oyuncusu, “Sadık bir insanı artık umursamayacağı noktaya kadar asla zorlama” yazısının yer aldığı bir Instagram reels videosunu beğendi.

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Animasyon videosu dikkat çekici alt mesajlar taşıyordu: Dev bir kaya figürü, küçük bir kasabayı büyük bir kayadan koruyordu. Korumaya çalıştığı kasabanın saldırısına uğrayan figür, kayayı serbest bırakıyor; kaya da yerleşim yerini ezip denize sürüklüyordu.

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Bu etkileşim, Fernandes'in zor günler geçiren United'ı sırtlama yönündeki süregelen çabalarının haksız tepkilerle karşılandığını düşündüğünü ve sonunda bu yükü taşımaktan vazgeçtiğini güçlü biçimde ima ediyor.

Carrick kararının futbolla ilgili olduğunu açıkladı

Carrick, kaptanını yedek bırakma kararının tamamen taktiksel olduğunu vurgulayarak perde arkasında daha derin bir anlaşmazlık bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

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Takım seçimini açıklayan United teknik direktörü şöyle dedi: “Sağlıklı ve oynayabilecek durumda ama bugün sahaya sürdüğümüz takımı seçmeye karar verdik. Ne yazık ki kimse için doğru sonucu alamadık. İleriye çıkıp daha fazla pozisyon üretmek istiyoruz. Bazı şeyleri yapabilirdik ama yaptıklarımız gerçekten yeterli değildi ve bu oldukça açık.”

United'ın Premier League'de 17. sırada bulunmasıyla durum daha da büyüme tehdidi taşıyor. Old Trafford'daki taraftarlar maç sonunda Carrick'in adını tezahüratlarla söylerken oyuncular, tünele doğru yürürken yoğun biçimde yuhalandı.

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Stamford Bridge'de kritik karşılaşma yaklaşıyor

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United, Chelsea deplasmanındaki zorlu Premier League maçı öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Carabao Cup'tan zaten elenmiş olan Manchester United, büyüyen krize çözüm aramak için hafta içinde nadiren bulduğu maçsız bir döneme sahip.

Carrick'in Stamford Bridge'de takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. United yöneticilerinin görevden alınmasını değerlendirdiği, kulübün ligdeki mücadelesi tehlikedeyken olası halefi hakkındaki görüşmelerin de başladığı bildiriliyor.