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Daniel Buse
Çeviri:

"Bruno Fernades'in içine ne kaçtı?": Manchester United kaptanı, teknik direktöre yönelik kamuoyu önündeki eleştirisinden birkaç gün sonra yine ortalığı karıştırdı

Premier Lig
M. United
B. Fernandes

Bruno Fernandes, Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in kendisini tercih etmemesinin ardından bir beğenisiyle dikkat çekti.

Portekizli oyuncu, Instagram'da "Sadık bir insanı asla artık hiçbir şeyi umursamayacak noktaya getirme" yazılı bir paylaşımı beğendi. Manchester Evening News gazetesi, beğeninin ekran görüntüsünü yayımlayarak olayı eleştirel bir dille yorumladı. Gazeteci, "Bruno Fernandes'e ne oldu? Normalde böyle şeylere tenezzül etmez ama şimdi huysuz bir ergen gibi aptalca Reels videolarını beğeniyor" diye yazdı.

Muhabir, "Giderek daha kötüye giden bir kulüp için kariyerinin en iyi yıllarını feda ettikten sonra hayal kırıklığına uğraması tamamen anlaşılır. Ama önce Michael Carrick'i yüzüstü bıraktı, şimdi de sosyal medyada Garnacho gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.

Garnacho, United'da oynadığı dönemde birden fazla paylaşımıyla huzursuzluğa yol açmış ve bu paylaşımlarda durumundan duyduğu memnuniyetsizliği açıkça ortaya koymuştu. Bruno Fernandes, geçen hafta Como'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki 4-1'lik yenilginin ardından mağlubiyetin sorumlusu olarak pres yapılmamasından dolayı suçladığı teknik direktör Carrick'i göstermişti.

Bruno Fernandes ile teknik direktör Michael Carrick neden karşı karşıya geldi?

Bunun üzerine Carrick, pazar günü Bournemouth'a karşı oynanan iç saha lig maçında kaptanını ilk 11'e almadı ve onu yedek kulübesinde bekletti. Hücum orta saha oyuncusu olmadan sahaya çıkan United, 3-0'lık skorla bir yenilgi daha aldı. Bu sonuç, teknik direktörün koltuğunu ciddi biçimde sallıyor. İngiliz medyasında Carrick'in daha bu hafta görevden alınması bekleniyor. Teknik direktör ayrılırsa Bruno Fernandes'in takıma dönüşünün önü yeniden açılacak.

32 yaşındaki Bruno Fernandes, 2020'den beri Kırmızı Şeytanlar'da oynuyor. United, bir dönem onun için Sporting Lizbon'a 65 milyon avro bonservis bedeli ödemeyi göze almıştı. Old Trafford'daki sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.

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