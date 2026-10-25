Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, takım kaptanı Bruno Fernandes'i, bugün pazar günü Old Trafford Stadı'nda Premier Lig'in sekizinci haftası kapsamında oynanacak Bournemouth maçının ilk 11'inden çıkarma kararı aldı. Bu karar, Portekizli oyuncunun takımın taktik yaklaşımını eleştirdiği açıklamalarından günler sonra geldi.

Bu, Carrick'in geçtiğimiz ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Manchester United'ın Premier Lig ilk 11'ini Fernandes olmadan ilk kez belirlemesi anlamına geliyor. Ayrıca bu, istatistik şirketi "Opta"'ya göre oyuncunun bu turnuvadaki kariyerinde bir maça yedek kulübesinden başladığı yalnızca altıncı kez.

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Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Como'ya karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından takımın oyun tarzını eleştirmiş; Manchester United'ın rakiplerine adam adama baskı yapmadığını, geri çekilmeyi ve topu geri kazanmayı beklemeyi tercih ettiğini, bunun da rakibe oyunda daha fazla alan ve güven tanıdığını belirtmişti.

Rakamlar, Fernandes'in Carrick yönetimindeki takımın hücum sistemindeki önemini gözler önüne seriyor; zira İngiliz teknik direktörün ocak ayındaki ilk maçından bu yana 14 gole asist yaptı ve 96 fırsat yarattı. Böylece aynı dönemde Avrupa'nın beş büyük liginde en çok gole asist yapan ve en çok fırsat yaratan oyuncu oldu.

Carrick, Como yenilgisinin ardından taktik planların uygulanmasının oyunculardan iki yönde de koşmayı ve hareket etmeyi gerektirdiğini vurgulamış, oyuncuları buna uymadığı takdirde takımın galibiyetler elde edemeyeceğinin altını çizmişti.



