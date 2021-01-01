ÖZEL | Bruma: "Bize bazı sırlar anlattı"

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile karşılaşacak olan Olympiakos'un en önemli silahlarından Bruma, Goal'e özel açıklamalarda bulundu

Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Armindo Bruma, Goal'e konuştu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Arsenal maçıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Bruma neler söyledi?

Başarılı kanat oyuncusu, Arsenal'den takıma katılan Sokratis'in kendilerine İngiliz ekibiyle ilgili bazı sırlar verdiğini ifade etti.

"Sokratis bize bazı sırlar anlattı, ancak size bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunlar bizim ve Sokratis'in arasında. O, Arsenal soyunma odasını herkesten daha iyi biliyor. Çok tecrübeli bir oyuncu. Milan, Dortmund ve Arsenal için oynadı.

Sokratis bize çok yardımcı oluyor ve takıma çok şey katıyor. Onun takımda olmasından çok memnunuz ve Arsenal maçında da bize yardımcı olacaktır."

"Arsenal ile eşleştiğimizi uçakta öğrendik"

Bruma, takım olarak Arsenal gibi bir takımla eşleşmekten mutlu olduklarını ifade etti.

"Kura çekildiğinde uçaktaydık. PSV ile oynamıştık ve Hollanda'dan dönüyorduk, bu hepimiz için bir sürprizdi. Hepimiz mutluyduk. Kolay bir tur olmayacak ama sadece kazanmayı düşünüyoruz ve önemli olan tek şey bu."

Bruma'dan Milli Takım sözleri

Portekiz Milli Takımı tarafından maçlarının takip edildiğini söyleyen Bruma, sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

"Milli Takım antrenörlerimizin maçlarımı takip ettiğini biliyorum. Benimle ve diğer oyuncularla düzenli olarak konuşuyorlar. Arsenal maçının kendimi kanıtlamak için bir fırsat olduğunu biliyorum.

Bu yaz Milli Takım'da yer almak, benim için bir hayalin gerçekleşmesi olurdu. Büyük bir turnuvada ülkemin formasını giymek hayalim ve ulaşmak istediğim hedef bu. Bunu yapmanın tek yolu her gün çok çalışmak."

Bruma'nın Olympiakos performansı

PSV'den kiralık olarak Olympiakos'a transfer olan Armindo Bruma bu sezon takımının formasıyla tüm kulvarlarda 23 karşılaşmaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 5 gol atarken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Bruma, 2013 yılında 13 milyon euro bedelle Sporting Lisbon'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı - kırmızılı forma altında sahaya çıktığı 85 karşılaşmada 15 gol ve 21 asistlik bir performans göstermişti.

Galatasaray, Bruma'yı 2017/2018 sezonu öncesi Leipzig'e 15 milyon euro bedelle satmıştı.

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