Belçika’nın eski millî futbolcusu Radja Nainggolan, Brüksel makamlarının kendisini mali suçlarla itham etmesinin ardından iki yıl hapis ve 105 bin avro para cezası talebiyle karşı karşıya. 38 yaşındaki eski Serie A orta saha oyuncusu hakkındaki yasal süreç, Ocak 2025’te Anvers’te yürütülen daha geniş kapsamlı bir uyuşturucuyla mücadele soruşturması sırasında gözaltına alınmasından kaynaklanıyor.

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Belçikalı tecrübeli futbolcu ciddi suçlamalarla karşı karşıya

Brüksel Savcılığı, eski Cagliari yıldızı hakkında kara para aklama iddiasıyla iki yıl hapis cezası ve 105.000 avro para cezası talep etti. 38 yaşındaki futbolcu, Ocak 2025'te Anvers'teki uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana suçsuz olduğunu savunan futbolcunun uyuşturucuyla veya bir suç örgütüyle doğrudan bağlantısı bulunmadığına savcılar tarafından karar verildi.

Nakit para transferi mercek altında

Çete üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin ilk suçlamalar düşürülse de devletin soruşturma yetkilileri, İtalya'da oynadığı dönemde 'Il Ninja' lakabıyla anılan tecrübeli orta saha oyuncusunun 100.000 avroyu aşan yasa dışı fonları kullanmaktan mahkûm edilmesi gerektiği görüşünde. Söz konusu meblağın, kendisine, kötü şöhretli suçlu Ashraf Sekkaki'nin küçük kardeşi olan arkadaşı Nasr-Eddine Sekkaki tarafından verildiği iddia ediliyor.

Savcı, mahkeme oturumunda işlemi şöyle anlattı: “Nainggolan, Sekkaki'den nakit olarak 105.000 avro aldı. Sekkaki, paranın annesinin hesabına aktarılmasını istedi.”

Nainggolan ise bu iddialara karşılık, eski eşinden boşanmasının ardından kendi banka hesapları dondurulduğu için kişisel yaşam tarzını sürdürebilmek amacıyla Sekkaki'den yalnızca borç para aldığını soruşturmacılara açıkladı.

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Savunma ekibi tüm suçlamalardan beraat talep ediyor

Nainggolan, 2023-24 sezonunun ikinci yarısında polise ait Bhayangkara FC forması giydiği, babasının memleketi Endonezya'dan Avrupa'ya döndükten sonra futbol kariyerini Belçika ikinci liginde sürdürdü. Ocak 2025'te Lokeren'e katıldı, bir yıl sonra da şu anki kulübü Patro Eisden'e transfer oldu.

Orta saha oyuncusu ilk duruşmaya şahsen katılmasa da avukatı Mounir Souidi, gelecek ay savunmalarını sunarken tüm suçlamalardan beraat talep edeceklerini doğruladı. Souidi, “Önceki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını zaten gösterdik. Geriye yalnızca kara para aklama suçlaması kaldı ama o da dayanaksız” dedi.

13 Kasım'daki duruşma yaklaşıyor

Nainggolan'ın avukatlarının, geriye kalan mali suçlamanın da düşürülmesini sağlamak amacıyla savunmalarını 13 Kasım'da Brüksel mahkemesine resmen sunması planlanıyor. Belçika basınındaki haberlere göre eski Roma ve Inter oyun kurucusu, son oturuma katılmadıktan sonra gelecek ayki duruşmada şahsen hazır bulunabilir. Nihai karar verilene kadar ikinci lig ekibi Eisden'in kadrosunda kalmaya devam ediyor.