PSV, cumartesi öğleden sonra ADO Den Haag deplasmanında Sven Mijnans'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eindhoven ekibini daha önce harika bir golle öne geçiren hücum oyuncusu, devre arasından hemen önce ikinci sarı kartını gördü. Arnold Bruggink, ESPN'de iki pozisyonla ilgili görüşünü net bir şekilde dile getirdi.

PSV, Den Haag'da nispeten rahat bir öğleden sonra geçirecek gibi görünüyordu. Mijnans, 21. dakikada Eindhoven ekibini öne geçirdi. Ancak 38. dakikada rakibini tuttuğu için sarı kart gördü; beş dakika sonra da rakip ceza sahasında çok geç kaldığı bir müdahalenin ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı.

Bruggink, ESPN'de eleştirilerini özellikle Mijnans'ın ilk sarı kartına yöneltti. Yorumcu, "Bu sarı kart değil" diyerek görüşünü kesin bir dille ortaya koydu. "Bunu bir hücum oyuncusu yaptığında hemen sarı kart çıkıyor. Ama bir savunma oyuncusu yaptığında asla sarı kart çıkmıyor."

Bruggink, hakemin Mijnans'ı rakibini tuttuğu için sarı kartla cezalandırmasını anlamakta zorlandı. Eski futbolcu, "İlki saçma, gerçekten saçma buluyorum" diye vurguladı. İkinci sarı kart konusunda ise hiçbir şüphesi yoktu.

Mijnans'ın hemen başının dertte olduğunu anladığını belirten Bruggink, "Sarı kartın olduğunu biliyorsan böyle bir müdahaleyi kesinlikle yapmamalısın. Asla" dedi. "Bu net bir sarı kart. Bunun tartışılacak hiçbir yanı yok."

Jan Joost van Gangelen'e göre Mijnans, ikinci faulünde pozisyonu değerlendirirken tamamen yanıldı. PSV'li oyuncu, topa rakibinden çok daha önce yetişeceğini düşünmüş gibiydi ancak müdahalede çok geç kaldı. Bruggink, "Tamamen yanlış bir değerlendirme. Aslında inanılmaz, değil mi?" diye konuştu.

Yorumcu, buna karşılık Mijnans'ın PSV'yi öne geçirdiği gole büyük hayranlık duydu. Guus Til'in derinlemesine yaptığı güzel koşunun ardından topu önünde bulan hücum oyuncusu, zayıf ayağıyla uzak köşeyi buldu. Bruggink, "Teknik açıdan hiç kolay bir top değil. Zayıf ayağıyla vurduğu çok zor bir top. Gerçekten harika bir gol. Muhteşem" diyerek beğenisini dile getirdi.







