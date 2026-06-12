Bruce, Güney Afrikalı iki oyuncunun oyundan atılmasının ardından hakemleri eleştirdi

Güney Afrika Milli Takımı'nın Belçikalı teknik direktörü Hugo Broos, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika'ya 0-2 yenildikten sonra hakemlerin performansını eleştirdi.

Pafana Pafana, 49. ve 84. dakikalarda Yaya Setul ve Thimba Zwane'nin oyundan atılmasıyla sayıca dezavantajlı kaldı.

ESPN, basın toplantısında Bruyne'nin açıklamalarını yayınladı. Bruyne, "İlk kırmızı kartı kabul etmek gerekir. Rakip oyuncu kaleye tek başına ilerliyordu ve Situlu ona faul yaptı, bu yüzden bunu anlayabiliyorum" dedi.

"Ancak ikinci kırmızı kart tartışılabilir, bunun kırmızı kart gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" diye ekledi.

"Dünya Kupası'nın ilk maçında iki oyuncunun kırmızı kart görmesi iyi bir şey değil. Şimdi bir sonraki maçta oynayamayacak iki oyuncumuz var" diye devam etti.

"Ancak hala çok sayıda oyuncumuz var ve aynı zihniyeti gösterip aynı şekilde oynarsak, önümüzdeki iki maçta iyi sonuçlar alacağımızdan eminim" diye vurguladı.

"İyileşmek için 7 günümüz var. Bu oyuncular profesyonel, bu yüzden bir sorun olacağını sanmıyorum" dedi.

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