Brooke Norton-Cuffy: Arsenal'in genç kanat beki, Avrupa'nın en iyilerinden biri olmak için kariyerinde geri adım attı

18 yaşındaki oyuncu, 19 Yaş Altı İngiltere takımının Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Brooke Norton-Cuffy'nin zihniyetine biraz göz atmak için, bu sezon Rotherham United'da giydiği formanın arkasındaki numaraya bakmanız yeterli. Arsenal'den Championship kulübüne bir yıllığına kiralık giden sağ bek oyuncusu, 10 numaralı formayı giyiyor.

10 numarayı normalde oyun kurucu oyuncular giyer.

Norton-Cuffy, 10 numarayı alma kararının birkaç kişiyi sinirlendireceğinin farkındaydı, ancak 18 yaşındaki savunma oyuncusu, bu durumdan memnun.

Gen. savunmacı, özel bir röportaj sırasında GOAL'a “Kendime biraz baskı yapmak için 10 numarayı aldım” diye açıklıyor. "O formayı giyiyorsam iyi oynamam gerektiğini biliyordum.

"Sadece savunma görevlerimi yapmaktan ziyade oyun içinde biraz daha fazlasını göstermem gerektiğini biliyordum.

"Kendime baskı yaparsam daha iyi bir oyuncu olurum ve yapmak istediğim de bu. Kendimi rahat bir durumda olmadığım bir duruma sokmak istiyorum çünkü üzerimde baskı olduğunda düşünüyorum. İşte o zaman en iyi performansı sergiliyorum.”

Norton-Cuffy şunları ekliyor: "Kendinizi rahatsız edici durumlara soktuğunuzda, en çok bu durumdan öğrenirsiniz. 10 numara formayı almanın biraz kargaşaya neden olacağını biliyordum, ancak ben sadece kendime baskı yapıyorum. Kendime bu sezon takıma çok daha fazla katkıda bulunmam gerektiğini söylüyorum."

Ve bunu Championship ekibindeki ilk birkaç haftasında kesinlikle yaptı. Genç oyuncu, Rotherham'ın son dört maçının her birine ilk 11 başladı ve Sunderland maçında kulüp taraftarları tarafından Maçın Adamı seçildi. Kullanılan tüm oyların yüzde 80'inden fazlasını almıştı.

Yeni kulübündeki kariyerine etkileyici bir başlangıç ​​yaptı, ancak geçen sezonun ikinci yarısında League 1'de Lincoln City ile yaptıklarını bilenler için bu şaşırtıcı değil.

Norton-Cuffy'nin üst düzey futbola uyum sağlama kolaylığı son derece etkileyiciydi ve bu, geçen ay Arsenal tarafından neden yeni bir uzun vadeli sözleşme ile ödüllendirildiğini gösteriyor.

Ayrıca, kuzey Londra'da kalıp 23 yaş altı futboluna dönmek yerine bu sezon kiralık olarak geri dönmeye neden bu kadar kararlı olduğunu da gösteriyor.

"23 yaş altı futbolu evet iyi ancak şimdiden profesyonel futbolu deneyimledim. Bundan çekinmiyorum.

"İlerlemeye devam etmek istiyorum ve profesyonel futbol, benim için 23 yaş altı futboldan çok daha zorlu. Lincoln'deki kiralık dönemim biter bitmez başka bir yere kiralık gideceğimi biliyordum.”

"Arsenal ekibiyle oturdum. Per Mertesacker [Arsenal akademi yöneticisi] her şeyle çok ilgili. İlk görüşmem onunla ve Ben Knapper [Arsenal'in kiralık yöneticisi] ile oldu. Oturduk ve kiralık gitmek istediğimi söyledim. Bu yüzden kulüpleri tartışmaya başladık ve bana en uygun olanı bulmaya çalıştık."

Getty Images

Birçok kulüp, yaz boyunca İngiltere ile 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasını kazanan Norton-Cuffy'yi almakla ilgilendi, ancak Rotherham kısa sürede ön plana çıktı.

Championship'ten mi yoksa şu anda bulunduğum kulüpten mi emin değilim ama antrenmanlar çok yoğun" dedi.

"Fiziksel olarak çok fazla talep var - özellikle de bu takımda çok önemli bir pozisyon olan kanat-bek oynuyorum.

"Çok daha zor olduğunu hissediyorum. League 1'de topu kaybederseniz veya aptalca bir hata yaparsanız bazen cezalandırılmazsınız. Ama bu ligde aptalca hatalar yaparsanız, geri dönüşü yok.

"Bu benim için bir sonraki adımdı. Geçen sezon League 1, U23 futbolundan sonra iyi bir adımdı, ancak her zaman gelişmeye bakıyorsunuz ve sanırım tekrar bir seviye atlamam gerekiyordu. Ve şimdi her maçta kendimi geliştirdiğimi hissediyorum.

Mikel Arteta'nın kadrosunda yer almak için çabalıyor.

Kulübe sadece 10 yaşında katıldı, başlangıçta bir forvet olarak geldi. Ancak Hale End'deki yaş gruplarında ilerlerken, şu anda gördüğümüz hücum eden defans oyuncusuna dönüştü.

Getty Images

"Yapılabileceğini görüyorsun," dedi. "Bukayo, Arsenal A takımının 7 numaralı formasını giyen ilk sağ kanat oyuncusu. Emile artık 10 numaralı formaya sahip.

“Yani onlar ilham kaynağı çünkü başarılabilir olduğunu görebilirsiniz. Onları Hale End'de görürdüm ve şimdi London Colney'e gittiğinizde A takımdaki ana kişiler onlar. İlham verici.”

Norton-Cuffy, A takımda forma giyemedi. Bu sezon kalsaydı, ilk maçına Avrupa Ligi'nde veya Carabao Kupası'nın ilk aşamalarında çıkabilirdi.

Ancak her hafta oynamanın çok daha iyi bir yol olduğunu biliyordu ve sonuçta bu ona Arsenal'de daha iyi bir şans verecekti.

Bununla birlikte, birçok kez A takımla antrenman yaptı ve bu yazın başlarında, A takımla çalışmak için bolca zamanı vardı.

Peki Arteta antrenmanları nasıldı?

Norton-Cuffy, "Bu dünyanın dışında" dedi. "Bu kadar büyük bir fark yaratan sadece küçük ayrıntılar.

"Elbette hata falan yapacaksın ama hataya o kadar yer yok. Her pas sağ tarafta olmalı, dokunuşunuz defans oyuncusundan uzak olmalı, topa sahipken ve topa sahip değilken mesafeniz çok önemli. Doğru pozisyonda olmalısın ve takım için oynamalısın, sadece kendin için oynayamazsın.

"Yaptığı her şeyin bir amacı var ve oraya gittiğinizde bunu anlamanızı sağlıyor."

Ancak şu anda Norton-Cuffy için öncelik Arsenal değil, Rotherham. Genç oyuncu, 2022'de şimdiye kadar elde ettiği göz alıcı başarıyı geliştirmeye çalışırken bu sezon her saniyeyi değerlendirmeye kararlı.

"Potansiyelime ulaşmak ya da potansiyelimin ötesine geçmek istiyorum" dedi. "Kariyerimde Avrupa'nın en üst liglerinden birinde yıldız bir oyuncu olmak istiyorum, kazanabildiğim kadar çok kupa kazanmak istiyorum."

Dünyanın en iyi genç oyuncuları hakkında daha fazla bilgi için Instagram, Twitter ve TikTok'ta NXGN'i takip edin.