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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Brocchi: "Cardinale değişti. Milan'ın başarılarının temelinde her zaman yer alan o şeyi yeniden yaratmaya çalışıyor"

Serie A
AC Milan

Milan'ın eski orta saha oyuncusu Brocchi, DAZN'a yaptığı açıklamada Cardinale'deki değişime dikkat çekti.

Cristian Brocchi, DAZN'nin maç sonrası yayınına konuk olarak Gerry Cardinale'nin hayata geçirdiği değişime ilişkin görüşlerini paylaştı: "Değişen o. Takıma ve takımın etrafındaki her şeye artık farklı bir ilgi gösteriyor. Dün biz eski futbolcuların hepsiyle bir akşam yemeği düzenledi, bugün de Kaká stadyumdaydı... Milan'da başarıların temelinde her zaman yer alan o şeyi yeniden yaratmaya çalışıyor. Bence o da bir insan olarak gerçekten değişti ve bu açıdan sevgi ve bağlılık uyandıran yeni şeyler yapıyor."

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