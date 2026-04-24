Brobbey ve Roefs'un tam bir fiyasko yaşamasının ardından Tottenham Hotspur'un durumu daha da kötüleşti

Tottenham Hotspur, cuma akşamı kendi maçı olmamasına rağmen daha da zor bir duruma düştü. Rakibi Nottingham Forest, Sunderland deplasmanında acımasız bir galibiyet elde etti: 0-5.

Maçın başlarında konuk takım öne geçti. Trai Hume, kanattan gelen ortayı kesmek istedi ancak topu yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi.

0-1'den sonra işler hızla gelişti. On dakika sonra Chris Wood skoru ikiye katladı. Cuma akşamı sakatlığından dönen Wood, Ağustos ayından bu yana ilk golünü attı.

Üç dakika sonra Morgan Gibbs-White, uzak köşeye sert bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Nottingham Forest, 34 dakika içinde 0-3 öne geçti.

Maç bununla da bitmedi. Yine üç dakika sonra, kalabalık bir pozisyonda top Igor Jesus'un ayaklarına düştü. O da sert bir vuruşla skoru 0-4'e getirdi.

İkinci yarıda Sunderland biraz daha iyi bir performans sergiledi. Nordin Mukiele'nin kaleci Matz Sels'e faul yapması nedeniyle bir gol iptal edildi. Maçın son dakikalarında Nottingham Forest daha fazla alan buldu ve Elliott Anderson skoru 0-5'e getirdi.

Bu galibiyetle Nottingham, 34 maçta 39 puana ulaştı. Tottenham ise 33 maçta 31 puan topladı. Nottingham'ın galibiyetiyle Spurs'un işi yine bir hayli zorlaştı. Ancak West Ham United'ı da yakalamak mümkün. Bu kulüp 33 maçta 33 puan topladı.



