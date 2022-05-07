Manchester United, Cumartesi günü Brighton'a 4-0'a mağlup olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını matematiksel olarak kaybetti.

Dördüncü sıra için verilen yarışta Arsenal ve Tottenham'ın arkasına düşen Manchester United bir mucize kovalıyordu.

Ancak Brighton hezimetiyle birlikte United'ın önümüzdeki sezon Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'nde yer alması kesinleşti.

60' Brighton 4-0 Manchester United



Erik ten Hag anlık 😒 pic.twitter.com/L9kVTSEc5S — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 7, 2022

Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran Manchester United'da çöküş sürüyor

Premier Lig'deki ilk golünü atan Moises Caicedo, Brighton'ın ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasını sağladı. İkinci yarıda ise Manchester United adeta sahadan silindi.

Marc Cucurella, Pascal Gross ve Leandro Trossard'ın golleriyle farka koşan Brighton, Manchester United savunmasının sorunlarını gözler önüne serdi.

2021/22'de bitime bir maç kala kalesinde 56 gol gören United, Premier Lig tarihinde en fazla gol yediği sezonu geçiriyor.

MS: Brighton 4-0 Manchester United



😳 pic.twitter.com/fYhudqksKz — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 7, 2022

Bunun yanında, 37 maçta 58 puanı bulunan United sezonu Premier Lig'de ulaştığı en düşük puan toplamıyla tamamlayacak. Önceki rekor, 2013/14 sezonunda David Moyes yönetiminde 64 puan toplayan takıma aitti.

Manchester United, Brighton mağlubiyetiyle Mart 1981'den bu yana ilk kez deplasmanda üst üste beş lig maçı kaybetmiş oldu.