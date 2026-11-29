Newcastle United, Harvey Barnes'ın erken dakikalarda penaltıdan attığı golle Brighton & Hove Albion'ı 1-0 yendi. Ev sahibinin sürekli baskısına rağmen savunma düzenini koruyan Newcastle, üç puanı aldı.

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Newcastle, American Express Community Stadium'da yoğun baskıya direnerek Brighton'ı 1-0 yendi ve savunma dayanıklılığı konusunda ders verdi. Maçın belirleyici anı henüz sekizinci dakikada geldi. Erken yakalanan fırsatta penaltıyı gole çeviren Barnes, konuk ekibi öne geçirdi. Sonrasında maçın taktiksel hikâyesi, Newcastle'ın topa %64 oranında sahip olan Brighton karşısında kompakt düzenini koruyup koruyamayacağına dönüştü.

Ev sahibi 25 şut çekip bunların sekizinde kaleyi bulsa da Newcastle'ın geride kurduğu savunma hattı ve savunmacılarının bireysel performansları, pozisyonların tehlikesini sınırladı. Newcastle'ın 55 uzaklaştırma ve 17 pas arası yapması, Brighton'ın hücum düzenini etkisiz kılan yüksek konsantrasyonlu savunmasını ortaya koydu. Newcastle toplamda yalnızca altı şut çektiği maçta gösterişli bir oyundan çok mücadele gücüne dayandı. Erken bulduğu goldeki bitiriciliği ve kaleci Lucas Hornicek'in olağanüstü performansı sayesinde galibiyeti korudu.

GOAL Newcastle oyuncularının The Amex'teki performanslarını puanladı:

Kaleci ve savunma

Lucas Hornicek: 9/10

Kaleci olağanüstü bir performans sergiledi ve maçın en iyi oyuncusu olduğu söylenebilir. Hornicek, bazıları ceza sahası içinden gelen şutlara karşı hızlı refleksler gerektiren sekiz kurtarış yaparak kalesini gole kapattı. Brighton'ın yaptığı 28 ortada ceza sahasına hâkim olması, stoperlerinin üzerindeki baskıyı hafifletmede hayati önem taşıdı.

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Lewis Hall: 8/10

Sol bek, Brighton'ın aralıksız hücumları karşısında son derece disiplinli oynadı. Taktik açıdan akıllı bir performans sergileyen Hall, çok sayıda top uzaklaştırdı ve yerdeki birkaç kritik ikili mücadeleyi kazandı. Savunma görevlerini iyi yerine getirdi; Brighton'ın kanatlardaki sayısal üstünlüğüne rağmen nadiren pozisyonunu kaybetti.

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Dan Burn: 8/10

Tecrübeli savunmacı, hava toplarındaki mücadeleden keyif aldı ve savunmanın merkezinde sağlam bir duruş sergiledi. Newcastle'ın 55 top uzaklaştırmasında önemli rol oynadı; Brighton'ın ceza sahasına gönderdiği topları çoğu zaman ilk karşılayan oyuncu oldu. 90 dakika boyunca yoğun baskı altındaki savunma hattını organize etmesi, liderliğini gösterdi.

Malick Thiaw: 8/10

Thiaw, öne çıkarak yaptığı savunmayla Burn'ü kusursuz biçimde tamamladı. Newcastle'ın 17 pas arasının birkaçına imza attı; oyunu çok iyi okuyarak ara paslarını kesti. Geriye dönüş hızı birkaç kez sınansa da soğukkanlılığını koruyup Georginio Rutter'ın etkisini sınırladı.

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Valentino Livramento: 7/10

Livramento, Brighton'ın bindirme yapan beklerini takip ederken yoğun bir öğleden sonra geçirdi. Bire bir pozisyonlarda güven verdi ve 84. dakikada yerini Amar Dedic'e bırakmadan önce Newcastle'ın birkaç kontra atak başlatmasına yardımcı oldu. Savunma açısından zorlu bir maçta sağlam ve çalışkan bir performans sergiledi.

Orta saha

Lewis Miley: 7/10

Savunmanın önünde oynayan Miley, yaşının ötesinde bir olgunluk gösterdi. Dörtlü savunmayı koruma görevini etkili biçimde yerine getirerek Brighton'ı merkezden geçmek yerine oyunu kenarlara taşımaya zorladı. Newcastle baskı altındayken topu takımında tutmayı önceleyen güvenli ve etkili paslar verdi.

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Anthony Elanga: 7/10

Elanga, hücuma geçişlerde ihtiyaç duyulan hızı sağladı. Maçın büyük bölümünde bekine destek olmak için geriye dönse de kontra atak tehdidi, Brighton'ın bütün oyuncularıyla ileri çıkmasını engelledi. Çalışkanlığı, takımın savunma çabası için çok önemliydi.

Jacob Ramsey: 7/10

Ramsey, orta saha ile hücum arasında köprü görevi gördü. Brighton'ın hızlı hücumunu durdurmak için yaptığı taktik faulle sarı kart görmesi, oyununun mücadeleci yönünü gösterdi. Ön alandaki enerjik baskısı, ev sahibinin son üçte birlik bölümdeki ritmini bozmasına yardımcı oldu.

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Joe Willock: 7/10

Willock, orta sahaya atletizm kattı ve savunmaya nefes aldırmak için topu sık sık baskıdan çıkardı. Newcastle'ın ikinci yarının en yoğun baskı dönemlerinde üstünlüğünü korumasına yardımcı olan yorulmak bilmez performansının ardından 71. dakikada oyundan alındı.

Hücum

Harvey Barnes: 8/10

Maçın galibiyet golünü atan isimdi. Barnes, soğukkanlılığını koruyarak sekizinci dakikadaki penaltıyı gole çevirdi ve maçın sonucunu belirledi. Golün ötesinde, Newcastle'ın ileri çıktığı az sayıdaki pozisyonda boşlukları akıllıca bularak takımının hücumdaki başlıca çıkış yolu oldu.

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William Osula: 6/10

Takımı geride konumlandığı için sık sık yalnız kalan forvet açısından zor bir öğleden sonraydı. Topu ileride tutmak ve Brighton stoperlerine karşı fiziksel bir varlık göstermek için çok çalıştı ancak oyundan alınmadan önce doğrudan gol tehdidi yaratacak paslarla yeterince buluşamadı.

Yedekler ve teknik direktör

Jacob Murphy: 6/10

Takıma taze güç katmak için 71. dakikada Willock'un yerine oyuna girdi. Savunma düzenine katkı sağladı ve disiplinli pozisyon alarak maçın son bölümünde üstünlüğün korunmasına yardımcı oldu.

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Yoane Wissa: 6/10

67. dakikada Osula'nın yerine oyuna girdi. Hücumda oyuna dâhil olmakta zorlandı ancak Brighton savunmacılarının oyun kurarken baskı altında kalması için topsuz alanda çok çalıştı. Uzatma dakikalarında yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Amar Dedic: Puan yok

Sağ kanadı sağlamlaştırmak için 84. dakikada Livramento'nun yerine oyuna girdi. Görevini fazla dikkat çekmeden yerine getirdi.

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Aladji Bamba: Puan yok

Brighton tüm gücüyle ileri çıkarken orta sahaya fiziksel güç katmak için 84. dakikada Ramsey'nin yerine oyuna girdi.

Matthias Jaissle: 8/10

Teknik direktör, topa çok sahip olan rakibini zorlamak için takımını kusursuz biçimde hazırladı. Brighton'ın yarattığı tehdidi görerek top rakipteyken 4-5-1'e dönüşen kompakt bir 4-2-3-1 düzenine öncelik verdi. Oyuncu değişikliklerini doğru zamanda yapması, erken gelen golle elde edilen üstünlüğü korumak için gereken enerji seviyesinin sürdürülmesine yardımcı oldu.