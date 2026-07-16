Brighton & Hove Albion, 'Hollandalı' oyuncuyu tam 18 milyon avroya sattı

Diego Coppola, Brighton & Hove Albion’dan ayrılıp Paris FC’ye transfer oluyor. Her iki kulüp de bu haberi Perşembe günü resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Transfer bedelinin yaklaşık 18 milyon euro olduğu bildiriliyor.

Coppola, Hollanda kökenli 22 yaşındaki İtalyan bir savunma oyuncusu. Paris, Brighton'da forma şansı bulamayan sağ ayaklı oyuncuyu son altı aydır kiralamıştı.

Yine de İngiliz kulübü, bir yılın ardından Coppola'dan hatırı sayılır bir kâr elde ediyor. Geçen yaz, oyuncu Hellas Verona'dan 11 milyon avroya transfer edilmişti.

Coppola, Brighton formasıyla toplamda sadece dokuz resmi maçta forma giydi. Paris formasıyla ise bu sayı şimdiden on dörde ulaştı.

Bussolengo doğumlu Coppola, iki kez İtalya milli takımında forma giydi. Babası İtalyan, annesi ise Hollandalı.

Coppola, Paris'te 2031 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Hırslı kulüp, bu yaz Anis Hadj Moussa'yı da kadrosuna katmayı umuyor.

Cezayir milli takımında forma giyen Feyenoord’un yıldız oyuncusu, Fransa’nın başkentinde doğdu.