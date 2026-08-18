Brighton & Hove Albion - Aston Villa: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion ile Aston Villa, 23 Ağustos 2026'da saat 13.00 GMT'de (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Getty Images

Amex'te 1. hafta heyecanı

Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonuna American Express Stadyumu'nda Aston Villa'yı ağırlayarak başlayacak. Her iki kulüp de Avrupa kupalarına katılım ve ligde istikrar konusunda yüksek hedefler taşırken, Güney Sahili'ndeki açılış günü galibiyeti uzun lig maratonu öncesinde psikolojik açıdan önemli bir mesaj verme fırsatı sunuyor.

Brighton'ın sezon öncesinde iç sahadaki baskın galibiyetleri yaz momentumunu artırdı

Brighton, açılış haftasına etkileyici bir hazırlık dönemi formuyla giriyor. FC Annecy ile temmuz sonundaki planlanan hazırlık maçı iptal edildikten sonra Brighton, sahasında üst üste üç galibiyet aldı. Ağustosa Ligue 1 ekibi RC Strasbourg'u 4-3 yenerek başlayan ekip, ardından AS Roma'yı net bir 3-0'lık skorla geçti ve hazırlıklarını 15 Ağustos'ta Bologna karşısında aldığı soğukkanlı 1-0'lık galibiyetle tamamladı.

Getty Images

Aston Villa'nın Avrupa elitine karşı zorlu sınavları

Aston Villa, kadro derinliğini birçok kulvarda test eden yoğun bir yaz programının ardından 1. haftaya giriyor. Unai Emery'nin takımı Walsall'ı 5-0, Indonesia XI'ı 3-1 ve BG Pathum United'ı 3-1 mağlup ederek hazırlık maçlarında rahat galibiyetler aldı. Ancak Villa, programın son bölümünde üst düzey rakiplere karşı zorlu mücadelelere çıktı ve Bayern Münih'e 2-1, UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e 2-1 ve 15 Ağustos'taki son provasındaysa Borussia Mönchengladbach'a 2-1 kaybetti.

İkili rekabetin geçmişi: Kıyasıya geçen sahil mücadeleleri

Brighton ile Aston Villa arasındaki son karşılaşmalar düzenli olarak çekişmeli ve taktik savaşına sahne oldu. İki takımın şubat 2026'daki son lig buluşmasında Villa, 86. dakikada gelen bir kendi kalesine golle Villa Park'ta 1-0 kazandı. Her iki tarafın da hızlı kanat geçişlerine ve organize baskı düzenlerine dayanması nedeniyle, pazar günkü sezon açılışı tek bir hatanın belirleyici olabileceği ince farklara sahne olmaya aday.

Tahmini ilk 11'ler

Brighton & Hove Albion: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

Takım haberleri & kadrolar

Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, bu maçta birçok A takım oyuncusundan yoksun olacak. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba ve Yankuba Minteh'in sakat olduğu belirtilirken, maçın başlama vuruşu öncesinde olası bir ilk 11 doğrulanmadı. Maça yaklaştıkça güncellemeler eklenecek.

Aston Villa patronu Unai Emery de kadro seçimi konusunda kendi sorunlarıyla karşı karşıya. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi ve Alejandro Garnacho'nun tamamı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Olası bir ilk 11 açıklanmış değil ve takım haberleri geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Brighton, sezon öncesinde güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı. Bu serideki tek yenilgisi, geçen sezonun son Premier League maçında Manchester United'a 3-0 kaybetmesi oldu. Hurzeler'in ekibi, sezon öncesindeki dört galibiyetinde 12 gol attı; bunlar arasında Strasbourg karşısında üst üste alınan 4-3'lük galibiyetler ve Roma'ya karşı elde edilen 3-0'lık sonuç da yer aldı. Brighton bu dört maçta yalnızca üç gol yedi.

Aston Villa'nın son dönemdeki karnesi ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Emery'nin ekibi son beş maçının sadece birini kazandı; o galibiyet de Tayland'da BG Pathum United'a karşı alınan 3-1'lik sonuçtu. Villa, Real Sociedad'a, Bayern Münih'e, UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e ve Borussia Moenchengladbach'a kaybetti; bu dört yenilgide dokuz gol yerken sadece beş gol attı.

İkili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, şubat 2026'da Premier League'de Aston Villa'nın Villa Park'ta Brighton'ı 1-0 yenmesiyle oynandı. Ondan önce Brighton, Aralık 2025'te American Express Community Stadyumu'nda Villa'yı ağırlamış ve yedi gollü nefes kesen maçta Villa geriden gelerek 4-3 kazanmıştı. Son beş Premier League karşılaşmasında üstünlük, Brighton'ın iki galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle Villa'da bulunuyor. Villa bu beş maçta 10 gol atarken, Brighton yedi golde kaldı.