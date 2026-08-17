Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion - Aston Villa: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion ile Aston Villa, 23 Ağustos 2026'da saat 13.00 GMT'de (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Amex'te 1. hafta heyecanı

Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonunu American Express Stadium'da Aston Villa'yı ağırlayarak açıyor. Her iki kulüp de Avrupa kupalarına katılım ve yurt içi istikrar açısından yüksek hedefler taşırken, güney kıyısındaki sezon açılışında alınacak bir galibiyet, önlerindeki uzun lig maratonu için psikolojik açıdan önemli bir mesaj verme fırsatı sunuyor.

Brighton'ın hazırlık dönemindeki baskın iç saha galibiyetleri yaz ivmesini artırdı

Brighton, açılış haftasına hazırlık maçlarında etkileyici bir form grafiğiyle giriyor. FC Annecy ile temmuz ayının sonlarında oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının iptal edilmesinin ardından Brighton, evinde üst üste üç galibiyet aldı. Ağustos ayına Ligue 1 ekibi RC Strasbourg'u 4-3 yenerek başlayan ekip, ardından AS Roma'yı 3-0'lık net bir skorla geçti ve hazırlıklarını 15 Ağustos'ta Bologna karşısında aldığı sakin 1-0'lık galibiyetle tamamladı.

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Aston Villa'nın Avrupa elitine karşı zorlu sınavları

Aston Villa, kadro derinliğini birçok kulvarda test eden yoğun bir yaz programının ardından 1. haftaya giriyor. Unai Emery'nin ekibi Walsall'ı (5-0), Indonesia XI'i (3-1) ve BG Pathum United'ı (3-1) hazırlık maçlarında rahat şekilde mağlup etti. Ancak Villa, yaz döneminin son bölümünde üst düzey rakiplere karşı zorlu sınavlar verdi ve Bayern Münih'e (2-1), UEFA Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain'e (2-1) ve 15 Ağustos'taki son provasındaki Borussia Mönchengladbach'a (2-1) kaybetti.

İkili rekabetin geçmişi: Kıyıdaki çekişmeli mücadeleler

Brighton ile Aston Villa arasındaki son karşılaşmalar sürekli olarak yakın geçen, taktik mücadelesi yüksek maçlar ortaya çıkardı. İki takımın Şubat 2026'daki son lig buluşmasında Villa, Villa Park'ta 86. dakikadaki bir kendi kalesine golle 1-0'lık dar bir galibiyet elde etti. Her iki tarafın da hızlı kanat geçişlerine ve organize baskı tuzaklarına dayanması nedeniyle, pazar günkü sezon açılışı tek bir hatanın belirleyici olabileceği ince dengelere sahne olma vaadi taşıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, bu maçta birçok A takım oyuncusundan yararlanamayacak. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba ve Yankuba Minteh sakat listesinde yer alıyor, ayrıca başlama vuruşu öncesinde muhtemel bir kadro da doğrulanmış değil. Güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery de kadro seçimi konusunda kendi zorluklarıyla karşı karşıya. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi ve Alejandro Garnacho sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Muhtemel ilk 11 henüz açıklanmadı ve takım haberleri geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Brighton, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak güçlü bir hazırlık dönemi formuyla geliyor. Bu serideki tek yenilgisi, geçen sezonun son Premier League maçında Manchester United'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetti. Hurzeler'in ekibi, hazırlık dönemindeki dört galibiyetinde 12 gol attı; bunlar arasında Strasbourg'a karşı arka arkaya gelen 4-3'lük galibiyetler ve Roma karşısındaki 3-0'lık sonuç da yer alırken, bu dört maçta sadece üç gol yedi.

Aston Villa'nın son dönemdeki karnesi ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Emery'nin ekibi son beş maçının sadece birini kazandı, o da Tayland'da BG Pathum United'a karşı aldığı 3-1'lik galibiyetti. Real Sociedad'a, Bayern Münih'e, UEFA Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain'e ve Borussia Moenchengladbach'a kaybettiler; bu dört yenilgide dokuz gol yerken sadece beş gol attılar.

İkili rekabette tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Aston Villa, Premier League'de Villa Park'ta Brighton'ı 1-0 mağlup etti. Ondan önce Brighton, Aralık 2025'te Villa'yı yedi gollü bir heyecanda ağırlamış, Villa da geriden gelerek American Express Community Stadium'da 4-3 kazanmıştı. Son beş Premier League karşılaşmasında Villa, Brighton'ın iki galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle üstün durumda. Villa bu beş maçta 10 gol atarken, Brighton yedi gol buldu.