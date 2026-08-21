Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League maç ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion - Aston Villa: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion ile Aston Villa, 23 Ağustos 2026'da TSİ 16.00'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST).

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Amex'te 1. hafta heyecanı

Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonuna American Express Stadyumu'nda Aston Villa'yı ağırlayarak başlıyor. Avrupa kupalarına katılım ve yurt içindeki istikrar konusunda yüksek hedefler taşıyan iki kulüp için de Güney Sahili'ndeki açılış maçında alınacak bir galibiyet, uzun lig maratonu öncesinde psikolojik üstünlüğü ele geçirmek adına anında bir fırsat sunuyor.

Brighton'ın sezon öncesindeki baskın iç saha galibiyetleri yaz ivmesini artırdı

Brighton, açılış haftasına etkileyici bir hazırlık dönemi formuyla giriyor. FC Annecy ile temmuz sonunda oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildikten sonra takım, sahasında üst üste üç galibiyet aldı. Ağustosa Ligue 1 ekibi RC Strasbourg'u 4-3 yenerek başlayan Brighton, ardından AS Roma'yı 3-0'lık net bir skorla geçti ve hazırlıklarını 15 Ağustos'ta Bologna karşısında aldığı sakin 1-0'lık galibiyetle tamamladı.

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Aston Villa'nın Avrupa elitlerine karşı zorlu testleri

Aston Villa, kadro derinliğini birden fazla organizasyonda sınayan yoğun bir yaz programının ardından 1. haftaya giriyor. Unai Emery'nin ekibi Walsall'ı 5-0, Indonesia XI'i 3-1 ve BG Pathum United'ı 3-1 yenerek hazırlık maçlarında rahat galibiyetler aldı. Ancak Villa, programın son bölümünde üst düzey rakiplerle zorlu sınavlar verdi ve Bayern Münih'e 2-1, UEFA Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain'e 2-1, 15 Ağustos'taki son provasındaysa Borussia Mönchengladbach'a 2-1 kaybetti.

İkili rekabetin geçmişi: Kıyasıya geçen sahil mücadeleleri

Brighton ile Aston Villa arasındaki son karşılaşmalar sürekli olarak çekişmeli ve taktik savaşına sahne oldu. İki takımın şubat 2026'daki son lig buluşmasında Villa, 86. dakikadaki bir kendi kalesine golle Villa Park'ta 1-0 kazandı. Her iki tarafın da hızlı kanat geçişlerine ve organize baskı düzenine dayanması nedeniyle pazar günkü sezon açılışında ince detayların belirleyici olması ve tek bir hatanın sonucu tayin etmesi bekleniyor.

Tahmini ilk 11'ler

Brighton & Hove Albion: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

Takım haberleri ve kadrolar

Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, bu maçta birçok A takım oyuncusundan yararlanamayacak. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba ve Yankuba Minteh sakat listesinde yer alıyor, ayrıca başlama vuruşu öncesinde olası bir ilk 11 de doğrulanmış değil. Maça yaklaştıkça güncellemeler eklenecek.

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery de kendi kadro seçim sorunlarıyla karşı karşıya. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi ve Alejandro Garnacho sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Olası ilk 11 henüz açıklanmadı ve takım haberleri geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Brighton, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak güçlü bir hazırlık dönemi formuyla geliyor. Bu süreçteki tek yenilgisi, geçen sezonun son Premier League maçında Manchester United'a karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyet oldu. Hurzeler'in ekibi sezon öncesindeki dört galibiyetinde 12 gol attı; buna Strasbourg karşısında arka arkaya alınan 4-3'lük galibiyetler ve Roma'ya karşı elde edilen 3-0'lık sonuç da dahil. Brighton bu dört maçta yalnızca üç gol yedi.

Aston Villa'nın son dönemdeki karnesi ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Emery'nin ekibi son beş maçının sadece birini kazandı; o galibiyet de Tayland'da BG Pathum United karşısında alınan 3-1'lik sonuçtu. Takım Real Sociedad'a, Bayern Münih'e, UEFA Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain'e ve Borussia Moenchengladbach'a kaybetti; bu dört yenilgide dokuz gol yerken yalnızca beş gol attı.

İkili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma şubat 2026'da oynandı ve Aston Villa, Premier League'de Villa Park'ta Brighton'ı 1-0 yendi. Bundan önce Brighton, Aralık 2025'te Villa'yı yedi gollü bir mücadelede ağırlamış ve Villa, American Express Community Stadyumu'nda geriden gelerek 4-3 kazanmıştı. Premier League'deki son beş karşılaşmada üstünlük, Brighton'ın iki galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle Villa'da bulunuyor. Villa bu beş maçta 10 gol atarken, Brighton yedi gol buldu.