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The American Express Community Stadium
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Çeviri:

Brighton & Hove Albion - Aston Villa maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Brighton & Hove Albion
Aston Villa

Bu ağustosta Premier League'de nefes kesecek bir maç için güneye, sahil kıyısına gidiyor olabilirsiniz.

Son dört sezonun üçünde inanılmaz şekilde ilk 8 içinde yer alan Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonuna parlak bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Brighton, 23 Ağustos Pazar günü Amex'te Aston Villa'yı ağırlayacak.

Fabian Hürzeler'in ekibi, geçen sezon Villa'ya karşı aldığı yenilginin rövanşını almak isteyecek. İki takım güney kıyısında oynanan maçta 4-3'lük nefes kesen bir mücadelede karşı karşıya gelmiş, Brighton erken bölümde 2-0 öne geçmesine rağmen konuk ekip geri dönmüştü. Aralık ayındaki bu yenilgi aynı zamanda Brighton'ın uzun iç saha yenilmezlik serisini de sona erdirmişti.

Amex'te yine nefesleri kesecek bir maç mı bizi bekliyor? Bunu öğrenmek için tribündeki yerinizi alabilirsiniz. GOAL, Brighton - Aston Villa maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League maçı ne zaman?

Brighton - Aston Villa maçı, 23 Ağustos 2026 Pazar günü BST ile 14.00'te Brighton'daki American Express Community Stadium'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 1
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri yerlerini korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. A, B veya C Kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatlara sahip olan A Kategorisi'ne girer.
  • Koltuk konumu: Orta çizgi boyunca merkezi bölgelerde ve alt katlarda yer alan koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyatla ev sahibi takım biletleri satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle sadece en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

BHA

BHA - Form

CHE
K3-0
NEW
K3-1
WOL
K3-0
LEE
K1-0
MUN
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5
AVL

AVL - Form

SCF
K0-3
MCI
K1-2
WAL
K0-5
POR
K2-1
RSO
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Brighton & Hove AlbionÇizimAston Villa
1
1
3
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
6Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Muhtemel kadrolar

Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Teknik direktör

  • F. Hurzeler

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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