Brighton & Hove Albion - Aston Villa maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Son dört sezonun üçünde inanılmaz şekilde ilk 8 içinde yer alan Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonuna parlak bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Brighton, 23 Ağustos Pazar günü Amex'te Aston Villa'yı ağırlayacak.

Fabian Hürzeler'in ekibi, geçen sezon Villa'ya karşı aldığı yenilginin rövanşını almak isteyecek. İki takım güney kıyısında oynanan maçta 4-3'lük nefes kesen bir mücadelede karşı karşıya gelmiş, Brighton erken bölümde 2-0 öne geçmesine rağmen konuk ekip geri dönmüştü. Aralık ayındaki bu yenilgi aynı zamanda Brighton'ın uzun iç saha yenilmezlik serisini de sona erdirmişti.

Amex'te yine nefesleri kesecek bir maç mı bizi bekliyor? Bunu öğrenmek için tribündeki yerinizi alabilirsiniz. GOAL, Brighton - Aston Villa maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League maçı ne zaman?

Brighton - Aston Villa maçı, 23 Ağustos 2026 Pazar günü BST ile 14.00'te Brighton'daki American Express Community Stadium'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri yerlerini korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. A, B veya C Kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatlara sahip olan A Kategorisi'ne girer.

Koltuk konumu: Orta çizgi boyunca merkezi bölgelerde ve alt katlarda yer alan koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyatla ev sahibi takım biletleri satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle sadece en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Takım haberleri ve kadrolar