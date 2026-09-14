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Brighton & Hove Albion - Arsenal Premier League ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion - Arsenal
Premier Lig
Brighton & Hove Albion
Arsenal

Brighton & Hove Albion ile Arsenal'ın Premier League'deki karşılaşmasına kapsamlı ön bakış. American Express Stadyumu'nda bu cumartesi öğleden sonra oynanacak mücadele öncesinde 4. hafta sonuçlarını, son form durumlarını ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Brighton & Hove Albion - Arsenal: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 5
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion ile Arsenal, 19 Eylül 2026'da saat 15.00 GMT'de (11.00 EST / 16.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Kusursuz Arsenal, Güney Sahili'nde Brighton'a konuk oluyor

Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonunun 5. hafta mücadelesinde lider Arsenal'ı ağırlamak üzere American Express Stadyumu'na dönüyor. Ligde deplasmanda bol gollü bir galibiyetin ardından Fabian Hürzeler'in ekibi, şampiyonluk adayına sezonun ilk puan kaybını yaşatmak için saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Mikel Arteta'nın Arsenal'ı için ise yerel ve Avrupa kulvarlarında üst üste gelen galibiyetlerin ardından güneye yapılacak bu yolculuk, Premier League'deki kusursuz karnesini koruma yolunda önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Brighton, Coventry deplasmanında beş gollü galibiyet aldı

Brighton & Hove Albion, 4. maç gününde (13 Eylül) Coventry City karşısında deplasmanda aldığı baskın 5-0'lık galibiyetin ardından cumartesi gününe yüksek moralle giriyor. Charalampos Kostoulas 35. dakikada perdeyi açtı, ardından Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk ve Yasin Ayari'nin ikinci yarıda bulduğu goller acımasız bir performansı tamamladı. Bu sonuç, 3. maç gününde Leeds United ile sahasında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından gelirken, hafta içi kupa mesaisine rağmen Brighton'ın önemli bir hücum gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

Premier League 2026/27 match between Sunderland and Arsenal FCGetty Images

Arsenal, Sunderland'ı ikinci yarıdaki iki golle geçti

Arsenal, 4. maç gününde (12 Eylül) Stadium of Light'ta Sunderland karşısında aldığı zorlu 2-0'lık deplasman galibiyetinin ardından güney sahiline büyük bir özgüvenle gidiyor. Golsüz geçen ilk bölümün ardından oyuna sonradan giren Bruno Guimarães 58. dakikada kilidi açtı, Bukayo Saka ise uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle üç puanı perçinledi. Chelsea karşısında alınan 2-1'lik galibiyet ve Napoli deplasmanındaki 1-0'lık Şampiyonlar Ligi zaferiyle birlikte Arteta'nın kadrosu, dikkat çekici taktiksel kontrolünü ve savunma disiplinini sergilemeyi sürdürüyor.

Brighton'ın yüksek temposu, Arsenal'ın sağlam savunmasını aşabilecek mi?

Güney sahilindeki geçmiş karşılaşmalar çoğu zaman yüksek tempolu oyunlara ve dinamik taktik düzenlere sahne oldu. Pascal Groß ve Yasin Ayari liderliğindeki Brighton orta sahasının akıcı kombinasyonları, Arsenal'ın merkezdeki yapısını aşmayı hedefleyecek. Arsenal ise Brighton savunmasının kilidini açmak için Martin Ødegaard ile Bukayo Saka'nın yaratıcı hareketliliğine güvenecek. Sezonun bu erken bölümünde kritik puanların söz konusu olduğu mücadele, ilk düdükten itibaren üst düzey Premier League heyecanı vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Brighton & Hove Albion vs Arsenal Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • F. Hurzeler

Fabian Hurzeler bu maça girerken uzun bir eksik listesiyle karşı karşıya. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna ve Evan Ferguson'un tamamı forma giyemeyecek, bu da Brighton kadrosunu birçok mevkide zorluyor. Oyuncuların durumuna ilişkin güncellemeler, maçın başlama saatine yaklaştıkça eklenecek.

Arsenal'da ise William Saliba kenarda kalmayı sürdürüyor ve bu aşamada Mikel Arteta'nın kadrosundaki doğrulanmış tek sakatlık sorunu bu olarak öne çıkıyor. Bunun dışında Arsenal'ın tercih için neredeyse tam kadro seçeneklere sahip olması bekleniyor.

Form durumu

BHA

BHA - Form

AVL
K4-0
TRO
K4-0
CHE
K4-3
LEE
B1-1
COV
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ARS

ARS - Form

COV
K3-0
AVL
K0-1
CHE
K2-1
NAP
K0-1
SUN
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Brighton son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak güçlü bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında Coventry City'yi 5-0'la geçen ekip, ayrıca Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti ve Konferans Ligi elemelerinde Tromsoe'yu 4-0 yendi. Brighton bu beş maçta 13 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü, ancak Chelsea deplasmanındaki 4-3'lük yenilgi savunmada kırılganlık yaşadığını gösteriyor.

Arsenal ise son beş maçının tamamını puan kaybetmeden kazandı. Son sonucu Sunderland deplasmanındaki 2-0'lık galibiyet olan takım, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde SSC Napoli'yi 1-0, Chelsea'yi 2-1, Aston Villa'yı 1-0 ve Coventry City'yi 3-0 mağlup etti. Arsenal bu beş karşılaşmada yedi gol attı ve son üç resmi maçında gol yemedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Brighton & Hove AlbionÇizimArsenal
0
2
3
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
3Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Mart 2026'da oynandı ve Arsenal, American Express Community Stadyumu'nda 1-0 kazandı. Bundan önce Arsenal, Aralık 2025'te Premier League'de sahasında Brighton'ı 2-1 yendi ve Ekim 2025'te de Carabao Cup'ta 2-0 mağlup etti. Son beş kafa kafaya maçta Arsenal'ın üç galibiyeti bulunurken Brighton'ın galibiyeti yok, iki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
440082+612
K
K
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
422052+38
B
B
K
K
4
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
K
B
K
K
5
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
B
K
K
K
6
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
B
B
B
K
7
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
B
K
B
B
8
EvertonEvertonEVE
413053+26
B
B
B
K
9
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
K
K
K
K
10
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
B
K
B
11
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
B
B
K
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
K
B
B
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
41127704
K
B
K
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
B
B
B
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
K
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
B
B
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
B
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
B
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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