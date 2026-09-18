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Brighton & Hove Albion - Arsenal Premier League maç önü: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion - Arsenal
Premier Lig
Brighton & Hove Albion
Arsenal

Brighton & Hove Albion ile Arsenal arasında Premier League'de oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. 4. hafta sonuçlarını, takımların son form durumunu ve cumartesi öğleden sonra American Express Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma öncesindeki öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Brighton & Hove Albion - Arsenal: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 5
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion ile Arsenal, 19 Eylül 2026'da saat 15.00 GMT'de (11.00 EST / 16.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Kusursuz Arsenal'ı Güney Kıyısı'nda Brighton ağırlıyor

Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonunun 5. haftasında lider Arsenal'ı ağırlamak üzere American Express Stadyumu'na dönüyor. İç sahada oynayacağı bu maçta, ligde deplasmanda yüksek skorlu bir galibiyetin ardından Fabian Hürzeler'in ekibi, şampiyonluk adayına sezonun ilk tökezlemesini yaşatmak için saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Mikel Arteta'nın Arsenal'ı için ise yurt içi ve Avrupa'da art arda gelen galibiyetlerin ardından güneye yapılacak bu deplasman, kusursuz Premier League sicilini koruma yolunda önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Brighton, Coventry deplasmanında beş gollü bir farka imza attı

Brighton & Hove Albion, 13 Eylül'deki 4. hafta maçında Coventry City'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek cumartesi gününe büyük bir ivmeyle geliyor. Charalampos Kostoulas 35. dakikada gol perdesini açarken, ikinci yarıda Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk ve Yasin Ayari'nin golleri acımasız bir performansı tamamladı. Bu sonuç, 3. haftada Leeds United ile sahasında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından geldi ve Brighton'ın, hafta içi kupa mesaisine rağmen önemli bir hücum gücüne sahip olduğunu gösterdi.

Premier League 2026/27 match between Sunderland and Arsenal FCGetty Images

Arsenal'ın ikinci yarıdaki iki golü Sunderland'ı devirdi

Arsenal, 12 Eylül'deki 4. hafta maçında Stadium of Light'ta Sunderland'ı zorlu bir mücadelenin ardından deplasmanda 2-0 yenerek güney kıyısına büyük bir özgüvenle gidiyor. Golsüz geçen ilk bölümün ardından oyuna sonradan giren Bruno Guimarães 58. dakikada kilidi açtı, uzatma dakikalarında Bukayo Saka penaltıdan attığı golle üç puanı perçinledi. Buna Chelsea karşısında alınan 2-1'lik galibiyet ve Napoli deplasmanındaki 1-0'lık Şampiyonlar Ligi zaferi de eklenince, Arteta'nın takımı dikkat çekici taktik kontrolünü ve savunma disiplinini sürdürmeye devam ediyor.

Brighton'ın yüksek temposu Arsenal'ın sağlam savunmasını aşabilir mi?

Güney kıyısındaki geçmiş karşılaşmalar çoğu zaman yüksek tempolu oyunlara ve dinamik taktik düzenlere sahne oldu. Pascal Groß ve Yasin Ayari'nin liderliğindeki Brighton orta sahasının akıcı kombinasyonları, Arsenal'ın merkezdeki yapısını aşmayı hedefleyecek. Arsenal ise Martin Ødegaard ile Bukayo Saka'nın yaratıcı hareketliliğine güvenerek Brighton savunmasının kilidini açmaya çalışacak. Sezonun henüz başında kritik puanların söz konusu olduğu bu cumartesi randevusu, ilk düdükten itibaren üst düzey Premier League heyecanı vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Takım haberleri ve kadrolar

Brighton & Hove Albion vs Arsenal Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Diziliş
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicL. DunkL. DunkM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariM. YalcouyeM. YalcouyeD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. KostoulasD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaR. CalafioriR. CalafioriB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Brighton & Hove Albion

İlk 11

Arsenal

Teknik direktör

  • F. Hurzeler
  • M. Arteta

Fabian Hurzeler bu maç öncesinde uzun bir eksik listesiyle karşı karşıya. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna ve Evan Ferguson'un tamamı forma giyemeyecek, bu da Brighton kadrosunu birçok mevkide zorluyor. Oyuncuların durumuna ilişkin güncellemeler başlama saatine yakın eklenecek.

Arsenal cephesinde William Saliba, Mikel Arteta'nın kadrosundaki bu aşamadaki tek doğrulanmış sakatlık sorunu olarak kenarda kalmayı sürdürüyor. Arsenal'ın bunun dışında seçim için tam kadroya yakın seçeneklere sahip olması bekleniyor.

Form durumu

BHA

BHA - Form

TRO
K4-0
CHE
K4-3
LEE
B1-1
COV
K0-5
MUN
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ARS

ARS - Form

AVL
K0-1
CHE
K2-1
NAP
K0-1
SUN
K0-2
IPS
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Brighton, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak güçlü bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında Coventry City'yi 5-0 mağlup eden ekip, Aston Villa'yı da 4-0 yendi ve Konferans Ligi elemelerinde Tromsoe'yu 4-0 mağlup etti. Brighton bu beş maçta 13 gol atarken sekiz gol yedi, ancak Chelsea deplasmanındaki 4-3'lük yenilgi savunmada kırılganlık olduğunu gösteriyor.

Arsenal, son beş maçının tamamını puan kaybı yaşamadan kazandı. Son sonucu Sunderland deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet olan Arsenal, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde SSC Napoli'yi 1-0, Chelsea'yi 2-1, Aston Villa'yı 1-0 ve Coventry City'yi 3-0 mağlup etti. Arsenal bu beş karşılaşmada yedi gol attı ve son üç resmi maçında gol yemedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Brighton & Hove AlbionÇizimArsenal
0
2
3
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
3Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Mart 2026'da oynandı ve Arsenal, American Express Community Stadyumu'nda 1-0 kazandı. Ondan önce Arsenal, Aralık 2025'te Premier League'de sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti ve Ekim 2025'te de Carabao Cup'ta rakibini 2-0 yendi. Son beş karşılaşmada Arsenal'ın üç galibiyeti bulunurken Brighton'ın galibiyeti yok, iki maç da beraberlikle sonuçlandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
440082+612
K
K
K
K
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
K
B
B
K
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
B
B
K
K
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
K
B
K
K
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
B
K
K
K
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
B
B
B
K
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
B
K
B
B
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
B
B
B
K
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
K
K
K
K
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
K
B
B
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
B
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
41127704
K
B
K
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
B
B
B
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
K
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
B
B
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
B
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
B
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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