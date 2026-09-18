Brighton & Hove Albion - Arsenal: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion ile Arsenal, 19 Eylül 2026'da saat 15.00 GMT'de (11.00 EST / 16.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Kusursuz Arsenal'ı Güney Kıyısı'nda Brighton ağırlıyor

Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonunun 5. haftasında lider Arsenal'ı ağırlamak üzere American Express Stadyumu'na dönüyor. İç sahada oynayacağı bu maçta, ligde deplasmanda yüksek skorlu bir galibiyetin ardından Fabian Hürzeler'in ekibi, şampiyonluk adayına sezonun ilk tökezlemesini yaşatmak için saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Mikel Arteta'nın Arsenal'ı için ise yurt içi ve Avrupa'da art arda gelen galibiyetlerin ardından güneye yapılacak bu deplasman, kusursuz Premier League sicilini koruma yolunda önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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Brighton, Coventry deplasmanında beş gollü bir farka imza attı

Brighton & Hove Albion, 13 Eylül'deki 4. hafta maçında Coventry City'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek cumartesi gününe büyük bir ivmeyle geliyor. Charalampos Kostoulas 35. dakikada gol perdesini açarken, ikinci yarıda Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk ve Yasin Ayari'nin golleri acımasız bir performansı tamamladı. Bu sonuç, 3. haftada Leeds United ile sahasında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından geldi ve Brighton'ın, hafta içi kupa mesaisine rağmen önemli bir hücum gücüne sahip olduğunu gösterdi.

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Arsenal'ın ikinci yarıdaki iki golü Sunderland'ı devirdi

Arsenal, 12 Eylül'deki 4. hafta maçında Stadium of Light'ta Sunderland'ı zorlu bir mücadelenin ardından deplasmanda 2-0 yenerek güney kıyısına büyük bir özgüvenle gidiyor. Golsüz geçen ilk bölümün ardından oyuna sonradan giren Bruno Guimarães 58. dakikada kilidi açtı, uzatma dakikalarında Bukayo Saka penaltıdan attığı golle üç puanı perçinledi. Buna Chelsea karşısında alınan 2-1'lik galibiyet ve Napoli deplasmanındaki 1-0'lık Şampiyonlar Ligi zaferi de eklenince, Arteta'nın takımı dikkat çekici taktik kontrolünü ve savunma disiplinini sürdürmeye devam ediyor.

Brighton'ın yüksek temposu Arsenal'ın sağlam savunmasını aşabilir mi?

Güney kıyısındaki geçmiş karşılaşmalar çoğu zaman yüksek tempolu oyunlara ve dinamik taktik düzenlere sahne oldu. Pascal Groß ve Yasin Ayari'nin liderliğindeki Brighton orta sahasının akıcı kombinasyonları, Arsenal'ın merkezdeki yapısını aşmayı hedefleyecek. Arsenal ise Martin Ødegaard ile Bukayo Saka'nın yaratıcı hareketliliğine güvenerek Brighton savunmasının kilidini açmaya çalışacak. Sezonun henüz başında kritik puanların söz konusu olduğu bu cumartesi randevusu, ilk düdükten itibaren üst düzey Premier League heyecanı vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Takım haberleri ve kadrolar

Fabian Hurzeler bu maç öncesinde uzun bir eksik listesiyle karşı karşıya. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna ve Evan Ferguson'un tamamı forma giyemeyecek, bu da Brighton kadrosunu birçok mevkide zorluyor. Oyuncuların durumuna ilişkin güncellemeler başlama saatine yakın eklenecek.

Arsenal cephesinde William Saliba, Mikel Arteta'nın kadrosundaki bu aşamadaki tek doğrulanmış sakatlık sorunu olarak kenarda kalmayı sürdürüyor. Arsenal'ın bunun dışında seçim için tam kadroya yakın seçeneklere sahip olması bekleniyor.

Form durumu

Brighton, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak güçlü bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında Coventry City'yi 5-0 mağlup eden ekip, Aston Villa'yı da 4-0 yendi ve Konferans Ligi elemelerinde Tromsoe'yu 4-0 mağlup etti. Brighton bu beş maçta 13 gol atarken sekiz gol yedi, ancak Chelsea deplasmanındaki 4-3'lük yenilgi savunmada kırılganlık olduğunu gösteriyor.

Arsenal, son beş maçının tamamını puan kaybı yaşamadan kazandı. Son sonucu Sunderland deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet olan Arsenal, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde SSC Napoli'yi 1-0, Chelsea'yi 2-1, Aston Villa'yı 1-0 ve Coventry City'yi 3-0 mağlup etti. Arsenal bu beş karşılaşmada yedi gol attı ve son üç resmi maçında gol yemedi.

İkili rekabet

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Mart 2026'da oynandı ve Arsenal, American Express Community Stadyumu'nda 1-0 kazandı. Ondan önce Arsenal, Aralık 2025'te Premier League'de sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti ve Ekim 2025'te de Carabao Cup'ta rakibini 2-0 yendi. Son beş karşılaşmada Arsenal'ın üç galibiyeti bulunurken Brighton'ın galibiyeti yok, iki maç da beraberlikle sonuçlandı.