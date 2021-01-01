Brighton ve Crystal Palace, Mbaye Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalacak

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne'nin kariyerine gelecek sezon da Premier Lig'de devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralamıştı.

Senegalli golcü, takımının küme düşmesini engelleyemese de gösterdiği performansla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti.

Brighton ve Crystal Palace devrede

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri Brighton ve Crystal Palace, Diagne'nin durumunu yakından takip ediyor. Bu iki İngiliz ekibi ilerleyen günlerde Diagne'yi kalıcı olarak transfer etmek için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

29 yaşında oyuncunun gelecek sezon Championship'te yer alacak olan West Bromwich ile kalıcı sözleşme imzalaması zor görünüyor.

Mbaye Diagne ligin ilk yarısında Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 19 karşılaşmada 11 gol kaydetmişti.

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Mbaye Diagne, Sam Allardyce'ın ellerinde sadece kendine oynayan bir forvet oyuncusundan çok takımını da oynatan bir santrafor kimliğini kazandı.

Üç gol ve iki asist bir forvet için iyi bir istatistik olmasa da saha içinde takıma kattıkları, Brighton Menajeri Graham Potter ve Crystal Palace Menajeri Roy Hodgson'u etkiledi.

Mbaye Diagne için Brighton'a transfer olmak daha doğru olabilir. Her ne kadar ligde 15. sırada yer alsalar da Premier Lig'in gol beklentisi (XG) en yüksek takımlarından biri konumundalar.

Girdikleri pozisyonları değerlendirebilecek bir golcüye ihtiyaçları var bu isim Diagne olabilir.

Crystal Palace da bu sezon golcülerinden yeterli verimi alamadı. Benteke ve Batshuayi'nin bu sezon Premier Lig'de toplam attıkları gol sayısı dokuz! Roy Hodgson gelecek sezon daha etkili bir santrafor ile yarışta daha önlerde yer almak isteyecektir.