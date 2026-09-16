Brighton, sansasyonel geri dönüşünü tamamladı ve Manchester United'ı Carabao Cup'ın dışına itti

Manchester United, çarşamba akşamı Carabao Cup’tan acı bir şekilde elendi. Kendi sahasında çok hızlı biçimde 2-0 öne geçen ekip, sansasyonel bir geri dönüşün ardından Brighton & Hove Albion’a 2-3 mağlup oldu.

Önemli ölçüde değişen bir Manchester United maça fırtına gibi başladı ve skoru açmak için yalnızca sekiz dakikaya ihtiyaç duydu. On dokuz yaşındaki Shea Lacey, ceza sahasında Youri Tielemans’tan aldığı topla şut için kendine biraz alan yarattı ve topu harika bir vuruşla yakın köşeye bıraktı: 1-0.

Ev sahibi bununla yetinmedi ve çok geçmeden ikinci gol de geldi. Brighton’ın yaptığı basit top kaybının ardından Marcus Rashford hızlandı, ilk şutu önce kurtarıldı ancak Mason Mount’un dönen topa yaptığı vuruş durdurulamadı.

Bunun ardından United biraz ayağını gazdan çekti ve bu da kupa kalecisi Karl Darlow’un kalesinde birkaç tehlikeli an yaşanmasına yol açtı. Olivier Boscagli’nin uzak mesafeden çektiği şut az farkla üstten auta gitti, Malick Yalcouyé tehlikeli bir kontra atak sonrası topu az farkla dışarı gönderdi ve Pascal Gross da yakın mesafeden biraz yüksek nişan aldı.

Yine de Seagulls, devre bitmeden maça ortak oldu. Uzun bir top Ayden Heaven tarafından tamamen yanlış hesaplandı ve Darlow da kalesinden çıkmayı reddedince top Charalampos Kostoulas’ta kaldı. Yunan forvet dar bir açıdan pozisyona girdi ama buna rağmen topu ağlara göndermeyi başardı: 2-1.

Devre arasından sonra United için işler tamamen sarpa sardı. Kendi yarı sahasında yapılan top kaybının ardından Gross 2-2’yi buldu ve bu yetmezmiş gibi kısa süre sonra 2-3 de geldi. Maxim De Cuyper doğru yerdeydi ve Brighton’ı yakın mesafeden yeniden öne geçirdi. Böylece konuk ekip sansasyonel bir geri dönüşe imza atarken, Old Trafford tribünlerinden yuhalama sesleri yükseldi.

Michael Carrick yaklaşan tehlikeyi hissetti ve Bruno Fernandes’i oyuna sürmeye karar verdi. United baskıyı artırdı ve Rashford çok büyük bir fırsat yakaladı, ancak Jason Steele ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda başarısız oldu. Böylece Brighton, Old Trafford’da galip geldi.