Brighton oyuncusu, cinsel istismar yaptığı iddiasıyla tutuklandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton forması giyen bir futbolcu, bir kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Brighton & Hove Albion formasını giyen 20 yaşlarındaki bir futbolcu, bir gece kulübünde sabaha karşı cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Sussex Polisi, 40 yaşlarında bir adamın da sorgulandığı olayda mağdur olan şahısın, uzmanlardan destek istediğini belirtti.

Brighton & Hove Albion FC, futbolcusu hakkında gerçekleştirilen soruşturmada polise yardım ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Brighton kulübü, "Olay, yasal bir sürece tabidir ve bu nedenle kulüp şu anda daha fazla yorum yapamamaktadır" denildi.

Mendy ve Sigurdsson da cinsel istismar gerekçesiyle gündeme gelmişti

İngiltere Premier Ligi'nde, son dönemde cinsel istismar yaptığı gerekçesiyle suçlanan oyuncu sayısı artıyor. Everton forması giyen İzlandalı futbolcu Sigurdson ve Manchester City takımında görev yapan Mendy'nin de adı cinsel istismar suçlarından sıkça gündemde kalmıştı.

Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçundan göz altına alınmasının ardından kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Fransız oyuncu, 2020 Ekim ve 2021 Ağustos tarihleri arasında 4 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyor.

Polis tarafından yapılan açıklamalarda, Benjamin Mendy hakkında üç farklı kişiden şikayet geldiği belirtilmişti.

Mendy, polis tarafından gözaltına alınmış ve 27 Ağustos Cuma günü Chester Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Şimdilik, Brighton kulübü olayın gizliliğinden dolayı oyuncusunun adını vermese de en kısa sürede bu oyuncunun kim olduğunun belli olacağı konuşuluyor.

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