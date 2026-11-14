Brighton & Hove Albion, ocak transfer dönemi öncesinde Atletico Mineiro'nun stoperi Vitao'yu transfer etmek için Real Madrid ve Barcelona ile yarışmaya hazırlanıyor. Güney Amerika'da etkileyici bir çıkış yaptığı sezonun ardından, 18 yaşındaki Brezilyalı savunmacının çocukluk kulübü oyuncuya yaklaşık 12 milyon sterlin değer biçiyor.

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Brighton, Güney Amerikalı oyuncu için yarışa katıldı

Haberi aktaran TEAMtalk'a göre Brighton, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya'daki kulüplerin yükselişini yakından takip ettiği Vitao'yu transfer etmek için ciddi bir girişimde bulunmaya hazır. Mineiro'nun altyapısından yetişen genç stoper, kulüp içinde uzun süredir Avrupa'nın en üst düzeyine ulaşabilecek bir yetenek olarak görülüyor. A takımda sergilediği soğukkanlı performanslar da onu birçok büyük kulübün gündemine taşıdı.

Çıkış yaptığı sezon bonservis beklentisini belirledi

Genç yaşına rağmen altyapıdan yetişen oyuncu, A takım futbolunda dikkat çekici bir çıkış yaptığı bu sezonda Belo Horizonte ekibi adına tüm kulvarlarda 18 maça çıktı. Bu maçların dokuzunda Brezilya'nın en üst liginde forma giydi; savunmada istikrarlı ve üst düzey performans sergilerken bir de gol attı.

Habere göre Mineiro, oyuncuyu ideal olarak 2027 yazına kadar kadrosunda tutmak istiyor. Ancak kulüp yöneticileri, önümüzdeki haftalarda Avrupa'nın beş büyük liginden resmî teklifler gelmesini bekliyor. Yeni yılda kulübün 12 milyon sterlinlik bonservis beklentisinin karşılanması, gelecek vadeden genç oyuncuyu Brezilya kulübünün tarihindeki en pahalı satışlardan biri hâline getirecek.

Avrupa'nın büyük kulüpleri genç millî futbolcuyu izliyor

Güney Amerika'dan yükselen futbol yeteneklerini keşfetmesiyle tanınan Brighton'ın transfer yetkilileri, savunmacının gelişimini uzun süredir yakından takip ediyor. Ancak yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde devreye giren Avrupalı rakiplerinin düzeyi göz önüne alındığında, oyuncuyu kadroya katmak hiç de kolay olmayacak.

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Güney Amerikalı gözlemcileri aracılığıyla Real Madrid, Brezilya 20 Yaş Altı Millî Takımı oyuncusunu birçok kez maçta izledi. Barcelona, Paris Saint-Germain ve AC Milan da gelişimini yakından takip ediyor. Amex Stadyumu'ndaki yetkililer, böylesine çok sayıda üst düzey kulübün oyuncuyu izlemesi nedeniyle transfer yarışını kazanmak istiyorlarsa hızlı davranmaları gerektiğini biliyor.

Sözleşme, kış dönemindeki görüşmeleri şekillendiriyor

Vitao şimdilik tamamen bu sezon ülkesindeki formunu korumaya ve gelişimini sürdürmeye odaklanmış durumda. Mineiro, genç oyuncuyla ocak ayında 2028'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalayarak pazarlıklarda güçlü bir konum elde etti. Bu sözleşme, uygun bir teklif gelene kadar oyuncuyu kadrosunda tutmasını güvence altına alıyor. Yine de Brighton'ın kış döneminde hamle yapmaya hazırlanmasıyla Vitao'nun yakında Avrupa futboluna geçiş yapması kaçınılmaz görünüyor.