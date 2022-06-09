Premier Lig'de yaptığı çıkışla dikkatleri çeken İspanyol savunmacı dev kulüplerin listesine girdi.

Brighton'ın Premier Lig'in en iyi savunma takımlarından birine dönüşmesinde önemli pay sahibi olan Marc Cucurella; İngiltere'deki ilk sezonunda sergilediği performansla Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın ilgisini çekti.

Barcelona'nın ünlü La Masia Akademisi'nden yetişen 23 yaşındaki oyuncu, bu yaz Premier Lig'in ilk dört sırasında yer alan takımlardan birine imza atabilir.

İspanya milli takımının formasını bir kez giyen Cucurella'yı, Brighton'da kalıp gelişimini sürdürmek ile büyük kulüplerde şansını denemek arasında zorlu bir tercih bekliyor.

Manchester City neden Cucurella'yı istiyor?

Erling Haaland'ı kadroya katarak önemli bir eksiğini gideren Premier Lig şampiyonu sol kanada da takviye yapmayı planlıyor.

Pep Guardiola'nın sisteminde birçok mevkide görev yapabilen Joao Cancelo'nun asıl pozisyonu sol bek değil.

Savunmanın solunda başarılı bir grafik çizen Oleksandr Zinchenko'nun ise bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Bu da Cucurella'yı kadro derinliği açısından mantıklı bir tercih haline getiriyor.

Chelsea, Cucurella'yı transfer edebilir mi?

GOAL, Chelsea'nin Cucurella'ya olan ilgisini ilk olarak 2020 yılında, oyuncu henüz kiralık olarak Getafe forması giyerken ortaya çıkarmıştı.

Londra ekibi mücadeleci kimliğiyle tanınan İspanyol oyuncuyu takibe devam etse de, kadrodan aynı pozisyondaki önemli bir isim ayrılmadığı sürece transfer için harekete geçmeyecek.

Marcos Alonso'nun Barcelona'ya gideceğine dair söylentiler şu ana kadar asılsız kaldı. Ben Chilwell'in de kadroda olduğu düşünülürse, sol bek şu an için Thomas Tuchel'in transfer öncelikleri arasında yer almıyor.

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Cucurella, Tottenham'a uyum sağlayabilir mi?

Antonio Conte, hem sol bekte, hem de stoperde görev yapabilmesi nedeniyle Cucurella'yla yakından ilgileniyor.

Bir süredir benzer rol üstlenen Ben Davies'in performansı tatmin edici olsa da, Cucurella'nın takıma katılması Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Tottenham'ın elini güçlendirebilir.

Cucurella'nın bonservisi ne kadar?

Geçen sezon Brighton adına Premier Lig'de 35 maça çıkan Cucurella, bu mücadelelelerin 32'inde 90 dakika sahada kaldı.

Genç oyuncu İspanya milli takımıyla tek maçına Haziran 2021'de çıkmıştı. A takımı vuran covid salgını nedeniyle U21'den takviye yapmak zorunda kalan teknik direktör Luis Enrique, Cucurella'yı o günden bu yana bir daha takıma çağırmadı.

Ancak daha büyük bir sahnede boy göstermek, Cucurella'ya milli takım kapısını yeniden açabilir.

İngiliz basınında çıkan son haberlere göre; Brighton, Cucurella için 45 milyon sterlin bonservis talep edecek.