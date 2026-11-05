Brighton & Hove Albion, Malick Yalcouyé’nin ikinci yarıda attığı kafa golüyle Getafe deplasmanında kritik bir 1-0 galibiyet elde etti. İspanya’daki maçta topa sahip olma üstünlüğünü elinde tutan Brighton & Hove Albion, Konferans Ligi lig aşamasında puanını yediye yükseltti.

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Brighton & Hove Albion, Estadio Coliseum'da olgun bir Avrupa performansı sergileyerek Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet, takımın mevcut yönetim altında taktik açıdan geçirdiği gelişimi ortaya koydu. Topa %61 oranında sahip olan Brighton, İspanyol ekibinin dirençli derin savunmasına karşı sabırlı oynadı ve aradığı golü 64. dakikada buldu. Galibiyetle lig aşamasında yedi puana ulaşan ekip, Jablonec ile oynadığı son maçtaki beraberliğin ardından yeniden ivme kazandı.

Taktik açıdan Brighton'ın 3-4-3 dizilişi sağlam bir temel oluşturdu. Getafe 10 şut çekmesine rağmen ev sahibi ekibi yalnızca 0,26 gol beklentisinde (xG) tuttu. Brighton hücumda zaman zaman fırsatları değerlendiremedi ve dört net gol şansı kaçırdı, ancak savunma disiplini örnek düzeydeydi. Michael Svoboda ve Pascal Gross üzerinden topu dolaştırabilmesi, Getafe baskı kurmaya yöneldiğinde oyunun temposunu düşürmesini sağladı.

Kaleci ve savunma

Bart Verbruggen - 8/10

Hollandalı kaleci, 90 dakika boyunca yaptığı dört kurtarışla takımının gol yememesinde kilit rol oynadı. Getafe'nin toplam gol beklentisi düşük olsa da Verbruggen, Ivan Azón ve Martin Satriano'nun pozisyonlarında dikkatli olmak zorundaydı. Baskı altında topu oyuna sakin biçimde sokarak konuk ekibin hücumlarının ilk halkasını oluşturdu.

Michael Svoboda - 8/10

Svoboda, istatistikleriyle bu maçta öne çıktı: Denediği 75 pasın 69'unda isabet sağladı. Topu savunmadan ileri taşıyan başlıca isimdi ve orta sahaya sürekli pas kanalları buldu. Hatasız pozisyon alışı sayesinde Getafe, açık oyunda kaleyi net biçimde görebileceği fırsatlar yakalayamadı.

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Lewis Dunk - 7/10

Kaptan ilk 45 dakika sahada kaldı ve her zamanki sakinliğiyle güven verdi. Devre arasında oyundan çıkmadan önce üçlü savunmayı etkili biçimde yönetti. Bu değişiklik muhtemelen önceden planlanmış taktik bir hamle ya da fiziksel durumunu gözeten bir karardı. Hava toplarındaki mücadelelerini kazandı ve savunma hattının ileride kalmasını sağladı.

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Olivier Boscagli - 7/10

Boscagli, üçlü savunmanın solunda takıma mükemmel bir denge sağladı. Araya girmelerde agresifti ve topa uzun süre sahip olunan bölümlerde orta sahaya destek verdi. Brighton oyuna yeni bir enerji katmak isterken 78. dakikada yerini Ibrahim Osman'a bıraktı.

Orta saha

Joao Costinha - 7/10

Sağ kanat bek olarak görev yapan Costinha, takım için yorulmak bilmeyen bir güçtü. Savunmada 14 müdahalede bulundu ve 6 ikili mücadele kazandı; Johan Mojica için aşılması zor bir engel olduğunu gösterdi. İlk yarıda uzaktan çektiği şutla David Soria'yı da yokladı.

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Pascal Gross - 7/10

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 70 dakika boyunca takımın oyununa yön verdi. Tempoyu belirledi ve Brighton'ın orta sahadaki üstünlüğünde başrol oynadı. Asist yapmasa da oyunun yönünü değiştirme becerisi, Getafe savunmasının yerleşimini bozmak açısından kritik önem taşıdı.

Yasin Ayari - 7/10

Ayari, özellikle ceza sahasına yaptığı geç koşularda kalitesini gösterdi. 42. dakikada Soria'yı iyi bir kurtarış yapmaya zorladı ve pas seçeneği olarak her zaman hazırdı. Dar alanlardaki teknik becerisi, Brighton'ın hücum bölgesinde kontrolü elinde tutmasına yardımcı oldu.

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Jaouen Hadjam - 6/10

Hadjam, sol kanatta takım arkadaşları için sürekli bir pas seçeneğiydi. 38. dakikada hızlı hücumun ardından önemli bir fırsat yakaladı ancak şutu engellendi. Ortaları zaman zaman istikrarsız olsa da hızı, Kiko Femenía'yı maçın büyük bölümünde savunmaya odaklanmak zorunda bıraktı.

Hücum

Malick Yalcouyé - 9/10

Maçın galibiyet golünü attı. Sahanın en tehlikeli oyuncusu olan Yalcouyé, 64. dakikada kaliteli bir kafa vuruşuyla fileleri buldu. Golün ötesinde, sürekli hatlar arasında alan bularak Getafe stoperlerine sorun çıkardı ve Brighton'ın ihtiyaç duyduğu dikine oyunu sağladı.

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Jack Hinshelwood - 7/10

Daha ileride bir rolde oynayan Hinshelwood, taktik esnekliğini gösterdi. Getafe savunmasına baskı yapmak için çok çalıştı ve ikinci yarının sonlarında uzaktan çektiği şut da dahil olmak üzere kaleyi birkaç kez yokladı. Hücum hattından başlayan savunma çalışması büyük önem taşıdı.

Georginio Rutter - 6/10

Fransız oyuncu için bitiricilik açısından hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. Üç şutla takımın bu alandaki lideri oldu ancak hiçbirinde isabet sağlayamadı; 70. dakikada da önemli bir fırsatı kaçırdı. Yine de topu ileride tutması ve savunmacıları üzerine çekmesi, Yalcouyé'nin etkili olabileceği alanları açtı.

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Yedekler ve teknik direktör

Luka Vuskovic - 7/10

Devre arasında Dunk'ın yerine oyuna giren genç oyuncu, sahaya uyum sağlamakta zorlanmadı. Hava toplarında üstünlük kurdu ve 57. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla kaleciyi kurtarışa zorladı.

Diego Gómez - 6/10

Takıma taze güç katmak için 70. dakikada Gross'un yerine girdi. Pozisyon disiplinini korudu ve son bölümde skorun muhafaza edilmesine yardımcı oldu.

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Maxim De Cuyper - 6/10

Son 20 dakika için Hadjam'ın yerine oyuna girdi. Getafe ceza sahasına daha fazla orta yapmaya başladığında sol tarafta savunma sağlamlığını artırdı.

Ibrahim Osman - 5/10

79. dakikada, kaleye yalnızca 5 metre mesafeden farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladı ancak isabet sağlayamadı. Ev sahibi ekip bu pozisyonda rahat bir nefes aldı.

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Matt O'Riley - Puan yok

Maçın kalan süresini eritmeye yardımcı olmak için 89. dakikada oyuna girdi.

Teknik direktör: Fabian Hürzeler - 8/10

Taktik planı tam isabetti. Üçlü savunma kullanarak Getafe'nin hücum hattını etkisizleştirirken takımının topun kontrolünü tamamen elinde tutmasını sağladı. Oyuncu değişikliklerinde proaktif davrandı; ikinci yarıda oyunun temposu yükselirken takımın düzenini kaybetmemesini sağladı.