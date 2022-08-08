Rakibini üst üste ikinci kez deviren Brighton, Mayıs ayındaki maçı da 4-0 kazanmıştı.

Premier Lig sezonunu 2-1'lik Manchester United zaferiyle açan Brighton, Kırmızı Şeytanlar'ı sosyal medyada trolledi.

Bu maça kadar Old Trafford'da galibiyeti bulunmayan 'Martılar', Pascal Gross'un golleriyle henüz ilk yarıda yakaladığı üstünlüğü son düdüğe dek korumayı başardı.

Brighton'ın maç sonrasında attığı, şehrin diğer devi Manchester City'ye atıfta bulunan tweet 190 bine yakın beğeni aldı.

Brighton hangi tweeti attı?

"Tıpkı Brighton gibi, sizin şehriniz de mavi."

Bu göndermenin üzerine City'nin lige kusursuz bir şekilde başlaması da United taraftarlarının üzüntüsüne tuz biber ekti.

United'ın yenilgisinden saatler sonra sahaya çıkan Manchester City, West Ham engelini Haaland'ın iki golüyle aştı.

Erik ten Hag yenilginin ardından neler söyledi?

"Top bizdeyken hatalar yaptık, savunmada ise organize olamadık. Bu maçtan en kısa sürede dersler çıkarmalıyız."

"Brighton güçlü bir takım, onları tebrik ediyorum, ama ben kendi ekibime bakıyorum. İki kolay gole izin vermemeliydik."

"Bu bizim için geri atılmış bir adım ve hayal kırıklığı. İşimizin kolay olmayacağını en baştan beri biliyordum."

"İkinci yarıda Eriksen'i geri çekip Ronaldo'yu oyuna aldıktan sonra orta sahada daha iyiydik. Pozisyonlara girdik, Rashford iki fırsat yakaladı, gol atamamış olmamız şanssızlık."

"Kesinlikle memnun değilim. Kaybettik ve buna engel olabilirdik. Daha iyisini yapmalıyız."