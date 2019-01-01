Brighton - Everton maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (26 Ekim 2019)

Küme düşme hattının hemen üzerinde yer aşan Brighton ve Everton The American Express'te kozlarını paylaşacak.

Premier Lig'in 10. haftasında , 'u konuk edecek. Brighton, ligde oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabildi. Everton da 4 hafralık mağlubiyet serisine geçtiğimiz hafta West Ham'ı yenerek son verdi.

26 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan mücade S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

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Muhtemel 11'ler

Brighton: Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Propper, Gross, Stephens, March; Maupay, Connolly

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Gomes, Davies; Richarlison, Iwobi, Bernard; Calvert-Lewin

Brighton - Everton maçı öncesi öne çıkan Opta verileri