Brighton - Everton maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (26 Ekim 2019)
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Premier Lig'in 10. haftasında Brighton, Everton'u konuk edecek. Brighton, ligde oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabildi. Everton da 4 hafralık mağlubiyet serisine geçtiğimiz hafta West Ham'ı yenerek son verdi.
26 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan mücade S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Brighton: Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Propper, Gross, Stephens, March; Maupay, Connolly
Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Gomes, Davies; Richarlison, Iwobi, Bernard; Calvert-Lewin
Brighton - Everton maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
- Brighton ile oynadığı son karşılaşmayı kaybeden Everton, rakibine henüz resmi maçlarda üst üste iki kez yenilmedi.
- Brighton, Ekim 2018'den bu yana Premier Lig'de ilk kez üst üste iki iç saha galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.
- Everton, Aralık 2017-Mart 2018'den bu yana Premier Lig'de üst üste dört deplasman yenilgisi almıyor.
- 2017/18'den bu yana Premier Lig'de duran top organizasyonlarından en fazla şut pası atan iki oyuncu Pascal Gross ve Gylfi Sigurdsson (69).
- Bu sezon Premier Lig maçlarında attığı tüm goller akan oyundan gelen iki takımdan biri Everton (8/8; Newcastle United ile birlikte).