Premier Lig

Brighton - Everton maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (26 Ekim 2019)

Yorum()
Getty
Küme düşme hattının hemen üzerinde yer aşan Brighton ve Everton The American Express'te kozlarını paylaşacak.

Premier Lig'in 10. haftasında Brighton, Everton'u konuk edecek. Brighton, ligde oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabildi. Everton da 4 hafralık mağlubiyet serisine geçtiğimiz hafta West Ham'ı yenerek son verdi.

26 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan mücade S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Haberin devamı aşağıda

Muhtemel 11'ler

Brighton: Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Propper, Gross, Stephens, March; Maupay, Connolly

Editörün Seçtikleri

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Gomes, Davies; Richarlison, Iwobi, Bernard; Calvert-Lewin

Brighton - Everton maçı öncesi öne çıkan Opta verileri

  • Brighton ile oynadığı son karşılaşmayı kaybeden Everton, rakibine henüz resmi maçlarda üst üste iki kez yenilmedi.
  • Brighton, Ekim 2018'den bu yana Premier Lig'de ilk kez üst üste iki iç saha galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.
  • Everton, Aralık 2017-Mart 2018'den bu yana Premier Lig'de üst üste dört deplasman yenilgisi almıyor.
  • 2017/18'den bu yana Premier Lig'de duran top organizasyonlarından en fazla şut pası atan iki oyuncu Pascal Gross ve Gylfi Sigurdsson (69).
  • Bu sezon Premier Lig maçlarında attığı tüm goller akan oyundan gelen iki takımdan biri Everton (8/8; Newcastle United ile birlikte).

Kapat