Brighton & Hove Albion, Manchester City ile oynayacağı iki zorlu maça hazırlanırken Diego Gomez tamamen formda olduğunu ve takıma katkı sağlamaya istekli olduğunu açıkladı. Paraguaylı millî futbolcu, kendisine özel hazırlanan kondisyon planı kapsamında son dönemdeki Avrupa maçlarında forma giymedi. Gomez, Etihad Stadyumu'ndaki iki kritik deplasman maçında önemli bir rol üstlenmeye hazır.

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Üst üste iki Manchester City sınavına hazır

Fabian Hurzeler'in takımı, çarşamba günü Carabao Cup son 16 turunda Manchester City ile karşılaşmak için Etihad Stadyumu'na gidecek. Brighton, cumartesi günü de aynı statta Premier League'in mevcut lideriyle kritik bir maça çıkacak. Kulübün son dönemdeki yoğun maç takviminde dikkatle dinlendirilen Gomez, önündeki yerel müsabakalara en iyi fiziksel durumda çıkabilmesi için FK Jablonec ile oynanan ve berabere biten UEFA Konferans Ligi maçında forma giymedi.

Gomez, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, “Bunların deplasmanda oynanacak çok zor iki maç olduğunu biliyoruz. Teknik direktör benimle konuştu ve beni bu maçlar için daha fazla dinlendirmek istediğini söyledi. Elbette Jablonec karşısında oynamak istiyordum ama karar teknik direktörün” dedi.

Orta sahanın dinamosu City sınavı için güç topladı

Pazar günü Liverpool'a karşı alınan 2-0'lık yenilgide takıma dönen Gomez, kalitesini zaman zaman gösterdi. Şimdi ise İngiltere'nin kuzeybatısında üst üste oynanacak maçlara odaklanmış durumda. 23 yaşındaki oyuncu, Brighton orta sahasının kilit isimlerinden biri hâline geldi. Konuk ekibin önümüzdeki birkaç gün içinde Enzo Maresca'nın takımının oyun ritmini bozabilmesi için Gomez'in enerjisi hayati önem taşıyacak. Görevin zorluğunu kabul eden Gomez, teknik direktörünün kendisine tanıdığı dinlenme fırsatının faydasını göreceğine inanıyor.

Orta saha oyuncusu, “Şimdi yaklaşan ve çok önemli olan bu maçlara çıkmak için kendimi gerçekten dinç hissediyorum. Bu, teknik direktörün kararıydı ve ben de kararına uydum çünkü yaklaşan onca maç öncesinde dinlenmeye ihtiyacım vardı. Şimdi ise bu haftaki maçlara odaklandım” ifadelerini kullandı.

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Anfield'daki hayal kırıklığını değerlendirdi

Manchester City ile üst üste oynayacakları maçlara odaklanan Gomez, Anfield'da yaşadıkları son hayal kırıklığını da değerlendirdi. Brighton'ın on maçlık etkileyici yenilmezlik serisi, uzun süre topa sahip olmasına ve umut vadeden birçok fırsat yakalamasına rağmen Liverpool karşısında sona erdi. Paraguay millî takım oyuncusu, ilk yarıdaki üstünlüklerini değerlendirmek için gereken bitiriciliği gösteremediklerini ve Liverpool savunmasını aşamadıklarını kabul etti.

Gelecek maçlar MCI Lig Kupası 15:30 BHA

Gomez, 2-0'lık yenilgi hakkında şunları söyledi: “İlk yarıda topa çok sahip olduğumuzu ve gol atmak için birçok fırsat yakaladığımızı düşünüyorum. Sadece son pasta biraz daha net olmamız gerekiyordu ama şimdiden gelecek maçları ve nasıl gelişebileceğimizi düşünüyoruz. İkinci yarıda çok iyi ve kompakt savunma yaptılar. Yine de fırsat yaratmaya çalışmayı sürdürdük, ancak üzerinde çalışmamız gereken noktalar var.”

Tarihi başarıyı tekrarlama hedefi

Geçmiş, Brighton'ın kupa maçlarında Manchester City karşısında sürpriz yapabildiğini gösteriyor. Çarşamba günkü Carabao Cup karşılaşması, iki kulübün Lig Kupası'ndaki yalnızca ikinci buluşması olacak. Bir önceki maç, Brighton taraftarlarının hafızasında güzel bir anı olarak yerini koruyor: Brighton, 2008'de Withdean Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 biten heyecanlı karşılaşmanın ardından penaltılarla unutulmaz bir galibiyet elde etmişti. İngiliz futbolunun dengeleri o günden bu yana önemli ölçüde değişse de takımın güçlü rakibini eleme isteği hâlâ aynı derecede büyük.