İspanyol oyuncunun kariyerine Stamford Bridge'te devam edeceği öne sürülmüştü.

Premier Lig ekiplerinden Brighton bir açıklama yayınlayarak Marc Cucurella için Chelsea'yle anlaştıklarına dair haberleri yalanladı.

Çarşamba günü İngiliz basınındaki birçok kaynakta tarafların 63 milyon euro karşılığında el sıkıştığı bilgisi yer almıştı.

Ancak Brighton; Barcelona ve Manchester City'nin de ilgilendiği sol bek için henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlanmadığını duyurdu.

Brighton'ın Cucurella söylentileri hakkındaki açıklaması

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Bu akşam birçok medya kuruluşunda yer alan haberlerin aksine Marc Cucurella'nın satışı için hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık."

Cucurella, Brighton'dan ayrılacak mı?

Premier Lig'in en gözde savunma oyuncuları arasında yer alan Cucurella için Barcelona, Manchester City ve Chelsea yarış halinde.

Arsenal'a giden Oleksandr Zinchenko'nun boşluğunu doldurmak için sol bek arayan City, 24 yaşındaki İspanyolu en çok isteyen kulüptü.

Fakat GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Brighton'ın 60 milyon euroluk bonserviste indirim yapmaması Premier Lig şampiyonunu alternatiflere yöneltti.

Bu gelişme üzerine; Brighton'ın talebini karşılamaya hazır olan ve teklifine stoper Levi Colwill'i de ekleyen Chelsea bir anda transferde avantajlı konuma geçti.

Cucurella, Thomas Tuchel'in sisteminde parlayabilecek özelliklere sahip bir kanat beki. Alman teknik adamın şu an için o bölgede Ben Chilwell ve Marcos Alonso gibi seçenekleri bulunuyor.