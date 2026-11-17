Brighton & Hove Albion, Atletico Mineiro'nun yeni bir sözleşmeyle takımda tutmaya çalıştığı 18 yaşındaki stoper Vitao için ilk resmî teklifi yapmaya hazırlanıyor. Güney Amerika ekibiyle Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun yurt dışından talipler için geçerli serbest kalma bedeli 20 milyon avro (16,7 milyon sterlin).

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Avrupa'daki transfer yarışında Brighton önde

TEAMtalk'a göre Brighton, uzun süredir yakından takip ettiği savunmacı Vitao için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin güney kıyısındaki kulübün transfer ekibi, oyuncuyu kadrosuna katma yarışında Premier League rakibi Everton'ın önüne geçmek için kapsamlı bir ön çalışma yürüttü. Bu sırada Belo Horizonte'deki kulübü, pazarlık gücünü artırmak amacıyla genç oyuncuya kayda değer bir maaş zammı yapmaya çalışıyor.

Sözleşme görüşmeleri bonservis değeri konusunda tıkandı

Stoperin sözleşmesini uzatmak, Brezilya kulübünün serbest kalma bedelini artırarak değerli oyuncusunu korumasını sağlayacak. Kulüp şu anda oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80'ine sahip; kalan yüzde 20 ise oyuncu ile temsilcilerinde bulunuyor. Kulüp yönetimi, yaklaşan kış transfer döneminde mevcut serbest kalma bedelinin altındaki her türlü teklife direnmekte kararlı.

Ancak habere göre yetkililer, ocak ayında ciddi görüşmelere başlamayı değerlendirmek için bile asgari eşiği kendi aralarında 18 milyon avro (15 milyon sterlin) olarak belirledi. Karar vericiler, Brezilya'da düzenli olarak daha fazla forma giymesinin gelişimine katkı sağlayacağına ve transfer değerini artıracağına inanarak genç oyuncuyu en azından gelecek yaza kadar takımda tutmayı umuyor.

Avrupa'nın devleri A takımındaki çıkışını izliyor

İngiltere'nin en üst liginden gelen ilginin yanı sıra Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden bazıları da genç oyuncunun Güney Amerika'daki durumunu yakından takip ediyor. La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain ve Serie A ekibi AC Milan ile birlikte oyuncunun gelişimini izliyor.

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Avrupa genelindeki gözlemciler, Brezilya genç millî takım oyuncusunun fiziksel gücünü ve hava toplarındaki üstünlüğünü topa sahipken sergilediği teknik soğukkanlılıkla birleştirmesinden etkilendi. Bu özellikler, bu sezon teknik direktör Eduardo Dominguez'in A takımında düzenli olarak forma giymesini sağladı. Vitao, şimdiden A takımda yaklaşık 18 maça çıktı ve bir gol attı.

Ocak ayında ayrılık ihtimali güçleniyor

Avrupa'da sezon devam ederken genç oyuncuyu Brezilya'dan koparmak zor olsa da ocak ayında transfer olma ihtimali giderek güçleniyor. Brighton'ın girişimi rakiplerininkinden çok daha ileri aşamada olduğu için Amex Stadium'daki yönetimin yakında ilk teklifini sunması bekleniyor. Ayrıca Atletico Mineiro'nun oyuncuyla daha iyi şartlar içeren yeni bir sözleşme imzalamakta yaşadığı zorluk, Avrupa'ya transferinin artık yalnızca an meselesi olduğunu gösteriyor.