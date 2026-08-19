Brighton 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, fikstür ve daha fazlası

Brighton'ın 2026/27 sezonu biletleri şimdi satışta. Bu sezon, kulübün üst üste 10. Premier League sezonu olacak ve 23 Ağustos Pazar günü Amex Stadyumu'nda Aston Villa karşılaşmasıyla başlayacak. Bu sezonun bir de ekstra heyecanı var: Avrupa futbolu güney kıyısına geri dönüyor ve Brighton, 27 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi play-off turunda Tromso'yu ağırlayacak.

Fabian Hurzeler, bir başka ilk 10 bitirişinin ardından takımın başındaki üçüncü sezonuna giriyor. Üstelik ligde son şampiyon Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Manchester United'ın deplasman maçları ile 18 Ekim'deki Crystal Palace karşılaşması da fikstürde yer alırken, Amex'teki koltuklara olan talep çoğu maçta arzı aşacak. GOAL, 2026/27 sezonunda Brighton biletlerine dair tüm seçenekleri, en ucuz maç biletlerinden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar, ayrıca bunları şu anda nereden satın alabileceğinizi sizin için derledi.

Amex Stadyumu'ndaki yaklaşan Brighton 2026/27 maçları

Aşağıda Brighton'ın 2026/27 sezonunda Amex Stadyumu'ndaki kesinleşen iç saha maç programının tamamı yer alıyor:

Tarih Maç Turnuva Biletler 23 Ağustos Pazar Brighton - Aston Villa Premier League Biletler 27 Ağustos Perşembe Brighton - Tromso UEFA Konferans Ligi play-off Biletler 5 Eylül Cumartesi Brighton - Leeds United Premier League Biletler 19 Eylül Cumartesi Brighton - Arsenal Premier League Biletler 18 Ekim Pazar Brighton - Crystal Palace Premier League Biletler 7 Kasım Cumartesi Brighton - Brentford Premier League Biletler 28 Kasım Cumartesi Brighton - Newcastle United Premier League Biletler 12 Aralık Cumartesi Brighton - Everton Premier League Biletler 19 Aralık Cumartesi Brighton - Ipswich Town Premier League Biletler 2 Ocak Cumartesi Brighton - Manchester United Premier League Biletler 6 Ocak Çarşamba Brighton - Bournemouth Premier League Biletler 23 Ocak Cumartesi Brighton - Manchester City Premier League Biletler 6 Şubat Cumartesi Brighton - Hull City Premier League Biletler 20 Şubat Cumartesi Brighton - Tottenham Hotspur Premier League Biletler 3 Mart Çarşamba Brighton - Fulham Premier League Biletler 20 Mart Cumartesi Brighton - Coventry City Premier League Biletler 17 Nisan Cumartesi Brighton - Chelsea Premier League Biletler 1 Mayıs Cumartesi Brighton - Nottingham Forest Premier League Biletler 8 Mayıs Cumartesi Brighton - Sunderland Premier League Biletler 23 Mayıs Pazar Brighton - Liverpool Premier League Biletler

Brighton 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Brighton biletlerini liste fiyatı üzerinden satın almanın en iyi yolu, kulübün tickets.brightonandhovealbion.com adresindeki resmi portalıdır. Ancak çoğu maç için MyAlbion+ üyeliği gerekir ve biletler nadiren genel satışa çıkar. Diğer herkes için StubHub gerçekçi seçenek olarak öne çıkıyor. Burada, tükenen maçlar da dahil olmak üzere Brighton'ın tüm iç saha maçları için bilet bulunuyor ve her satın alma FanProtect garantisi kapsamında korunuyor. Takvime Avrupa geceleri de eklendiği için, yeniden satış pazarını erken kontrol etmek istediğiniz maçı güvence altına almanın en iyi yolu.

Kombineler, her iç saha maçında koltuk garantisi sunan tek seçenek ve ortalama yüzde 3,88'lik artışın ardından fiyatlar şu anda 630 ile 1.100 pound arasında değişiyor. Ancak yenileme oranı yüzde 95 olduğu için çok azı açık satışa çıkıyor; bu nedenle ilginizi kulübe erkenden bildirmeniz gerekiyor. Daha premium bir maç günü deneyimi için ağırlama paketleri, Heineken Lounge'da yaklaşık 222 pounddan başlıyor; The Goldstone ve Bruno's Restaurant gibi yemek deneyimleri yaklaşık 282 pounddan sunuluyor ve özel bir Legends Box için fiyat yaklaşık 5.220 pounda kadar çıkıyor. Rezervasyonlar kulüp ve Seat Unique üzerinden yapılabiliyor.

Brighton 2026/27 biletleri ne kadar?

Brighton, Premier League'de hâlâ daha uygun fiyatlı maç günü deneyimlerinden birini sunuyor. Son sezonlarda kulüpten doğrudan alınan liste fiyatlı maç biletleri yetişkinler için 33 ile 78 pound arasında değişti. Aynı koltuk, rakibe bağlı olarak maçtan maça farklı fiyatlandırıldı. En ucuz koltuklar North Stand'da yer alırken, en pahalı koltuklar West Stand'daki orta çizgi üzerinde bulunuyor. Bunları, East Stand'daki orta çizgi koltukları yakından takip ediyor.

Yeniden satış pazarında, sezonun açılış iç saha maçları için biletler yaklaşık 100 eurodan listelendi. Aston Villa ve Leeds karşılaşmaları, Brighton'ı canlı izlemek için sezon başındaki en ucuz seçenekler arasında yer alıyor. En büyük rakipler geldiğinde fiyatlar yükseliyor; bu nedenle Crystal Palace derbisi ile Arsenal, Liverpool ve iki Manchester kulübünün ziyaretleri daha yüksek fiyatlarla satışa sunulacak. Başlama vuruşu yaklaştıkça fiyatlar artmadan önce, şu anda listelenen tüm seçenekleri StubHub üzerinden karşılaştırın.

Amex Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Genel olarak Amex adıyla bilinen ve resmi adı Falmer Stadium olan American Express Stadium, 2011'de açıldığından bu yana Brighton'ın evi. Brighton and Hove'un kıyısındaki Falmer'de yer alan stadyum 31.876 taraftar kapasitesine sahip. Temassız NFC dijital giriş sistemi ve meşhur sıcak aile atmosferiyle, İngiliz futbolunun en dostane ve en iyi organize edilen maç günü deneyimlerinden biri olarak anılması da tesadüf değil.

West Stand, 14 lüks loca da dahil olmak üzere 13.654 taraftar kapasiteli üç katlı bir yapı. East Stand ile Family Stand'ın kapasitesi 11.833, North Stand'da 2.688 koltuk bulunuyor ve bu sezon daha fazla güvenli ayakta seyirci alanı geliyor. Deplasman taraftarları ise 2.575 koltuklu South Stand'da yer alıyor. Futbolun ötesinde stat, 2015 Rugby World Cup, UEFA Women's Euro 2022 ve 2025 Women's Rugby World Cup maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Ulaşım da oldukça kolay: Falmer tren istasyonu doğrudan stadın yanında yer alıyor ve bölge genelindeki istasyonlardan maç günü tren yolculuğu çoğu maç biletine dahil ediliyor. Bu sezon ışıklar altında Premier League ve Avrupa futbolu da varken, ziyaret etmek için bundan daha iyi bir zaman pek olmamıştı. En büyük maçlar tükenmeden önce Brighton 2026/27 biletlerinizi bugün StubHub üzerinden güvence altına alın.