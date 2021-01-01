Brighton 1-2 Crystal Palace | Galibiyet 90+5'te geldi

İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace, deplasmanda Brighton'ı Benteke'nin 90+5'te attığı golle 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında Brighton evinde Crystal Palace'ı konuk etti. İngiliz futbolunun derbilerinden olan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin Jean-Philippe Mateta ile bulduğu golle 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip daha ofansif bir görüntü sergiledi. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Joel Veltman'nın golü skora denge getirdi: 1-1.

Mücadelenin 1-1 sona ermesi beklenirken, 75. dakikada oyuna giren Christian Benteke, 90+5. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-1.

Bu skorun ardından Crystal Palace ligde 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırarak 32 puanla 13. sırada yer aldı. 3 puan hasreti 3 haftaya çıkan Brighton ise 26 puanla 16. sırada bulunuyor.

Premier Lig'de gelecek hafta Brighton deplasmanda West Bromwich Albion'a konuk olacak. Crystal Palace ise evinde Fulham'ı konuk edecek.