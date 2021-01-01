Bright Osayi-Samuel: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmem için güçlü bir nedendi

Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu, kendisini sarı-lacivertlilere getiren şeyler hakkında konuştu.

Fenerbahçe 'nin kış transfer döneminde Championship ekibi Queens Park Rangers'tan transfer ettiği Bright Osayi-Samuel , Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samuel toplantıda şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de kendimi geliştirmek istiyorum. Kendime koyduğum bir limit yok. İngiltere'de çok iyi bir sezon geçirdim. Bu şekilde devam edersem en üst seviyeye çıkabileceğimi düşünüyorum. Çok çalışırsam ve zayıf noktalarımı geliştirirsem dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmak istiyorum. İyi ve sıkı çalışarak bunu gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum."

"Genç bir oyuncuyum. Geliştirmem gereken çok nokta var. Final kararları ve gol şansı oluşturma konularında kendimi geliştirmeliyim. Bunun için çalışıyorum. Hız konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz, bunları bir anahtar olarak görüyorum. Ben bu eksiklerimi giderdikten sonra kulüp de bununla kazanım elde edecektir."

"Birçok takımdan teklif aldım. Fenerbahçe'yi tercih etmemdeki ana etken, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görüşleri. Benim kendimi Fenerbahçe'de geliştirme imkanımın olduğunu paylaştı. Bu fikir kafamda belirdi. Şu an buradayım ve Fenerbahçe'de oynadığım için mutluyum."

"Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini duyduğumda, burayı tercih etme nedenlerimden biri daha ortaya çıktı. Mesut, buraya gelmem için güçlü bir nedendi. Ondan idmanlarda ve sahada çok şey öğreniyorum. Bu sayede kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

"Fenerbahçe taraftarının beklentilerinin farkındayım. Baskı her zaman var. Futbolcuysanız baskıyı her zaman hissedersiniz. Ancak ben baskıyı güven kazanmak için kullanmaya çalışıyorum. Taraftarın beklentilerini karşılamak istiyorum. Transfer sürecinde taraftarlardan çok mesaj aldım. Bu mesajlar bana kendimi çok iyi hissettirdi. Çok çılgıncaydı. İngiltere'de Türk arkadaşlarım var, bana bundan bahsetmişlerdi. Buraya geldikten sonra Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü daha fazla görmüş oldum."

"15-16 yaşlarında Manchester United tarafından takip edildiğim ancak yapılan transfer teklifini kabul etmediğim doğru. O dönemde Blackpool'u tercih ederek hayatımdaki en doğru kararı verdim. Londra'da futbolcuysanız, genç yaşlarda çok fazla insan tarafından takip edilirsiniz. Manchester United ve Arsenal gibi takımlardan teklif geldiğinde gitmek istersiniz. Ailem ile bunu konuştuk ve Manchester United'a gitmemin o dönem kariyerim açısından zor olacağını düşündük. Kendimi geliştirmek adına Blackpool'a gitmeye karar verdim. Hayatımda her zaman doğru kararları almaya çalışıyorum."

"Burada ikili mücadeleler dikkatimi çekti. Süper Lig fiziksel olarak güçlü bir lig. Daha önce Süper Lig'i izlemiştim. Tempo olarak ise biraz yavaş. Oyuncular daha teknik. Futbolcuların ve diğer insanların tutkusu da çok yüksek."

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de şu ana kadarki performansı nasıl?

Osayi-Samuel, Süper Lig'deki ilk maçına Kadıköy'de oynanan Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Oyunun son yarım saatlik bölümünde Mame Thiam'ın yerine sahaya giren Osayi-Samuel, Karadeniz ekibinden Fabricio Baiano'nun kırmızı kart görmesinde pay sahibi oldu.

Osayi-Samuel devam eden süreçte oynan üç lig maçına da ilk 11'de başladı. İngiliz oyuncu henüz gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Genç oyuncu ayrıca Türkiye Kupası çeyrek finalinde 120 dakika süren Başakşehir maçında oyuna sonradan girdi ve 75 dakika sahada kaldı.