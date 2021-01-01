Bright Osayi Samuel: Babam eskiden beri Fenerbahçe taraftarı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Bright Osayi-Samuel, ailesinin Fenerbahçe'ye olan sevgisinin çok eski yıllara dayandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Queens Park Rangers'tan transfer ettiği İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "Günün Röportajı" programının konuğu oldu. Başarılı oyuncu gündemdeki konular hakkında sorulan soruları cevapladı.

Bright Osayi-Samuel Konyaspor maçı hakkında neler dedi?

"Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Gerçek anlamda çok hızlı başladık, baskı yaparken çok hızlıydık, rakibi hataya zorladık. İlk 20-30 dakikalık süre bizim için gerçekten çok iyiydi ve bu sürede de iki gol bulduk. Tabii ki bu da bize özgüven kazandırdı. Skor üstünlüğünü elde ettiğimiz zaman biraz geri çekildik, bu da rakibin baskılı oynamasına sebep oldu.

Fakat futbolda bu tarz şeyler normaldir. Üçüncü golü de bulduktan sonra rahatladık, konsantrasyonumuzu bozmadık. Gol yemememiz önemliydi. Herkesin iyi oynadığını düşünüyorum. Bu maçın bir sonraki maçlar için özgüven kazandırması önemliydi."

Bright Osayi-Samuel takım içindeki ortam hakkında neler dedi?

"Buraya ilk imza attığım zaman da söyledim; bu kulübün tutkusu gerçekten çok farklı. Bunu buraya geldiğimde de gördüm. İngiltere'de oynadığım kulüpleri kıyaslamam. Sadece galip geldiğinizde değil, kaybettiğimizde veya berabere kaldığımızda bile takım içindeki bağ çok kuvvetli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi deplasmana gittiğimizde herkes Fenerbahçe marşları, şarkıları söylüyor. Bu da takım içindeki kimyayı gösteriyor.

Sadece oyuncular değil takım çalışanları, hocalarımız hep birlikte bu atmosferi yaratıyoruz. Bence bu gerçek anlamda çok büyük bir şey. Biz bunu bir silah olarak kullanabiliriz. Gerçekleştirmek istediğimiz hedefler, ligi kazanmak gibi yani bütün gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz için büyük bir silah. Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım ve takım arkadaşlarım kendimi hep evimde hissetmemi sağladı. Bu da bana özgüven ve kendimi göstermek için daha çok istek verdi."

Bright Osayi-Samuel babasının Fenerbahçe'ye ilgisi hakkında neler dedi?

"Ailem Konyaspor maçından sonra çok mutluydu. Babamla konuştum. Kendisi biraz çılgındır. Her maçı çok ciddiye alıyor. 5-6 gol atsam bile bana yeterli olmadığını söyler. Her zaman çok çalışmamı ister. Oynadığım her maçı birlikte analiz ederiz. Genel olarak bütün ailem, ablalarım çok mutluydu. Bunu her hafta yapmamı istiyorlar.

Babam gençlik yıllarında birlikte yaşadığı birinin çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Birlikte çok fazla Fenerbahçe maçları izlerlermiş. Dolayısıyla babam eskiden beri Fenerbahçe taraftarı."

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de ne yaptı?

Kış transfer döneminde Queens Park Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla biri Türkiye Kupası olmak üzere dokuz resmi maça çıktı. İlk 11'deki yerini garantileyen oyuncu, ilk golünü Süper Lig'de geçen hafta oynanan maçta Konyaspor ağlarına gönderdi. 23 yaşındaki oyuncu henüz asist yapamadı.