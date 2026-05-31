Brian Brobbey, Algemeen Dagblad gazetesinin isteği üzerine Sunderland formasıyla geçirdiği ilk sezonunu değerlendiriyor. Eski Ajax forveti, Vriendenloterij Eredivisie ile Premier League arasında seviye açısından çok net bir fark olduğunu belirtiyor.

"Kendimi göstermek çok güzel, ama aynı zamanda son derece zorlu," diyor Brobbey, Premier League'deki son maçtan, Chelsea'ye karşı 2-1'lik galibiyetten bir hafta sonra. "Burada herkes fiziksel olarak güçlü ve zeki. Bu yüzden her maçta hazır olmalısın. Wolves ya da Burnley'e gitmen gerektiğinde bile. Her hafta. Asla gevşeyemezsin."

Brobbey, Sunderland için çok iyi geçen sezonu toplam yedi golle tamamladı. "Daha fazla da olabilirdi, ama nereden geldiğimi düşünürsek, kendimi iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Gelecek sezon çift haneli rakamlara ulaşmayı umuyorum," diyor, bir golü asla unutmayacak olan hırslı forvet.

Sunderland, Kasım ayında daha sonra şampiyon olacak Arsenal'e karşı 1-2 yenilgiye doğru gidiyordu, ta ki Brobbey uzatmalarda akrobatik bir hareketle bir puanı kurtarana kadar. "O gol bana büyük bir moral verdi. Aynı zamanda o seviyede yerim olduğunu hissettiğim bir andı."

Brobbey, kendi ifadesine göre en güzel golünü Tottenham Hotspur'a karşı attı. "Enzo Le Fée ile çok güzel bir paslaşmaydı. Enzo iyi bir 10 numara ve onunla çok iyi anlaşıyorum. O benim yeni Kenneth Taylor'ım. Bunu Kenneth'e de söyledim. Mutlu görünmüyordu ama beni anladı, haha."

Bir başka önemli an Mart ayında yaşandı. Brobbey, ezeli rakip Newcastle United'a karşı uzatmalarda gol attı ve Sunderland, her zaman gergin geçen derbide bir kez daha galip geldi. "O en önemlisiydi. Taraftarlar için ve benim için. Maçın şehir ve taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu gördüm. O golün ardından yaşadıkları sevinci asla unutmayacağım."

Brobbey, geçen yıl Ajax'ı bırakıp Premier League'e transfer olduğu için bir saniye bile pişmanlık duymadı. "Çok güzel. Premier League elbette bir rüya. Ve dünyanın en büyük liginde kendini gösterebiliyorsan..."