Sunderland, Pazar öğleden sonra Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde önemli bir adım attı. The Black Cats, Brian Brobbey’in attığı güzel golün de katkısıyla üç puanı hanesine yazdırırken, doğrudan rakiplerinin puan kaybettiğini gördü.

Régis Le Bris'in takımı, Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmek için Liverpool'da doğrudan rakibi Everton'ı yenmek zorundaydı. Sunderland, devre bitmeden hemen önce Merlin Röhl'ün yön değiştiren uzak mesafeli şutuyla 1-0 geriye düştü.

Ancak ikinci yarıda Sunderland farkı yarattı. Brobbey, 59. dakikada, kendine özgü bir hareketle rakibi James Tarkowski'yi ekarte ettikten sonra eşitliği sağladı. Hollandalı oyuncu ardından çok sert bir şutla skoru 1-1'e getirdi.

Bu golün ardından, Robin Roefs ve Lutsharel Geertruida'yı da ilk 11'de sahaya süren Le Bris'in takımı, rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Enzo Le Fée ve Wilson Isidor'un golleri, sonunda galibiyeti ve çok ihtiyaç duyulan üç puanı getirdi.

Brentford ve Brighton

Brentford, kendi sahasında Crystal Palace ile berabere kaldı. Ev sahibi takım, maçın başlarında Ismaila Sarr'ın penaltı golüyle geriye düştü, ancak devre bitmeden Dango Ouattara'nın golüyle skoru eşitledi.

Ancak ikinci yarı başlar başlamaz Brentford için işler yine ters gitti ve 52. dakikada Adam Wharton, Londra ekibini öne geçirdi. Ouattara, Sepp van den Berg'in asistiyle öğleden sonra ikinci golünü atarak skoru dengeledi. Yine de Brentford, 2-2'lik skorla iki değerli puanı kaybetti.

Brighton da Avrupa kupaları için verdiği mücadelede bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçın son dakikalarında, Jan-Paul van Hecke, Joël Veltman ve Bart Verbruggen’in ilk on birde yer aldığı Brighton, bir gol yedi. Bu golde ilk adı geçen oyuncu hata yaptı.

Merkez savunma oyuncusu, milli takım arkadaşı Verbruggen'e çok kısa bir pas attı ve bunun üzerine Dominic Calvert-Lewin 90+6. dakikada topu kolayca kontrol edip 1-0'lık golü attı.

Her iki takımın da puan kaybetmesi, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi için benzeri görülmemiş bir heyecan yarattı.





Puan Durumu Takım Oynanan Puan 6 (Avrupa Ligi) AFC Bournemouth 36 55 7 (Avrupa Ligi) Brighton 37 53 8 (Konferans Ligi play-offları) Brentford 37 52 9 Sunderland 37 51 10 Chelsea 36 49

* Avrupa kupalarına katılma hakkı, Aston Villa'nın Avrupa'daki performansına bağlıdır. Aston Villa, Avrupa Ligi finalini kazanırsa bir ek yer daha açılabilir.