Sunderland, Pazar öğleden sonra Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde önemli bir adım attı. The Black Cats, Brian Brobbey’in attığı güzel golün de katkısıyla üç puanı hanesine yazdırırken, doğrudan rakiplerinin puan kaybettiğini gördü.
Régis Le Bris'in takımı, Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmek için Liverpool'da doğrudan rakibi Everton'ı yenmek zorundaydı. Sunderland, devre bitmeden hemen önce Merlin Röhl'ün yön değiştiren uzak mesafeli şutuyla 1-0 geriye düştü.
Ancak ikinci yarıda Sunderland farkı yarattı. Brobbey, 59. dakikada, kendine özgü bir hareketle rakibi James Tarkowski'yi ekarte ettikten sonra eşitliği sağladı. Hollandalı oyuncu ardından çok sert bir şutla skoru 1-1'e getirdi.
Bu golün ardından, Robin Roefs ve Lutsharel Geertruida'yı da ilk 11'de sahaya süren Le Bris'in takımı, rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Enzo Le Fée ve Wilson Isidor'un golleri, sonunda galibiyeti ve çok ihtiyaç duyulan üç puanı getirdi.
Brentford ve Brighton
Brentford, kendi sahasında Crystal Palace ile berabere kaldı. Ev sahibi takım, maçın başlarında Ismaila Sarr'ın penaltı golüyle geriye düştü, ancak devre bitmeden Dango Ouattara'nın golüyle skoru eşitledi.
Ancak ikinci yarı başlar başlamaz Brentford için işler yine ters gitti ve 52. dakikada Adam Wharton, Londra ekibini öne geçirdi. Ouattara, Sepp van den Berg'in asistiyle öğleden sonra ikinci golünü atarak skoru dengeledi. Yine de Brentford, 2-2'lik skorla iki değerli puanı kaybetti.
Brighton da Avrupa kupaları için verdiği mücadelede bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçın son dakikalarında, Jan-Paul van Hecke, Joël Veltman ve Bart Verbruggen’in ilk on birde yer aldığı Brighton, bir gol yedi. Bu golde ilk adı geçen oyuncu hata yaptı.
Merkez savunma oyuncusu, milli takım arkadaşı Verbruggen'e çok kısa bir pas attı ve bunun üzerine Dominic Calvert-Lewin 90+6. dakikada topu kolayca kontrol edip 1-0'lık golü attı.
Her iki takımın da puan kaybetmesi, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi için benzeri görülmemiş bir heyecan yarattı.
Puan Durumu
Takım
Oynanan
Puan
6 (Avrupa Ligi)
AFC Bournemouth
36
55
7 (Avrupa Ligi)
Brighton
37
53
8 (Konferans Ligi play-offları)
Brentford
37
52
9
Sunderland
37
51
10
Chelsea
36
49
* Avrupa kupalarına katılma hakkı, Aston Villa'nın Avrupa'daki performansına bağlıdır. Aston Villa, Avrupa Ligi finalini kazanırsa bir ek yer daha açılabilir.