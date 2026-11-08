Sunderland, pazar günü Chelsea karşısında çok ihtiyaç duyduğu bir galibiyet aldı. Teknik direktör Régis Le Bris'in ekibi, Brian Brobbey'nin kazandırdığı penaltıyı Enzo Le Fée'nin gole çevirmesiyle Stadium of Light'ta 1-0 kazandı. Manchester United'ı geride bırakan Sunderland, Premier League'de 18. sıraya yükseldi. Chelsea ise şimdilik beşinci sırada.

Sunderland'de Hollanda millî takımının iki oyuncusu Robin Roefs ve Brobbey ilk 11'de yer aldı. Chelsea'de ise beklendiği gibi Jorrel Hato yoktu. Sırt sorunları yaşayan savunma oyuncusu bir süre forma giyemeyecek. Teknik direktör Xabi Alonso, eski Ajaxlı oyuncudan ne kadar süre yararlanamayacağını bu hafta başında tahmin edemediğini söylemişti.

Maç Sunderland için oldukça kötü başladı. Kaptan Granit Xhaka henüz birkaç dakika geçmişken yere oturdu ve yerini Jules Ahoka'ya bırakmak zorunda kaldı. Ahoka, Chelsea'nin Moisés Caicedo, Jordan Henderson ve Roméo Lavia'dan oluşan orta sahasına karşı mükemmel bir ilk yarı geçirdi.

Brobbey de ilk yarıda güçlü bir performans sergiledi ve takımına maçın kaderini belirleyen penaltıyı kazandırdı. Güçlü fiziğiyle öne çıkan Hollandalı millî futbolcu, Levi Colwill tarafından belirgin biçimde tutulunca yere düştü. Le Fée, verilen penaltıyı gole çevirdi: 1-0.

Chelsea kötü bir ilk yarı oynadı ve hücumda neredeyse hiçbir şey üretemedi. The Blues, Morgan Rogers'ın kafa vuruşundan fazlasını yapamadı ve devre arasına geride girdi. Alonso, ilk yarının başında savunma oyuncusu Colwill'i çıkarıp hücum oyuncusu Estêvão'yu oyuna alarak karşılık verdi.

Chelsea ikinci yarıda da kötü bir futbol ortaya koydu. Sunderland, kararsız kaldığı anlar olsa da ikinci yarının büyük bölümünde daha iyi taraftı. Le Bris'in ekibi sonunda kontraatak taktiğini tercih etti.

Bu kontraataklardan biri skoru 2-0'a getirmeliydi ancak Chelsea kalecisi Mike Penders, Le Fée'nin şutunu kurtardı. Kısa süre sonra Chelsea'nin en büyük fırsatını Geovany yakaladı. Thomas Meunier'e çarpan şutu, Roefs'un kalesinin yanından az farkla dışarı çıktı.

Emmanuel Emegha, maçın son bölümünde Premier League'deki ilk maçına çıktı ve ceza sahasının hemen dışında faul yaptırarak kendini gösterdi. Ardından kullanılan serbest vuruşta Danny Welbeck, beraberlik golünü atma fırsatını yakaladı ancak kafa vuruşu, kendisini de hayal kırıklığına uğratacak şekilde Roefs'un kalesinin üzerinden auta gitti.