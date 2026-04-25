Brian Brobbey'in gülümsemesi, Bayern Münih'e yapılacak büyük transferin durumunu açıkça ortaya koyuyor

The Independent'ın geçen hafta bildirdiğine göre, Brian Brobbey'in Bayern Münih'in yoğun ilgisini çektiği söyleniyor. Viaplay ile yaptığı röportajda, Hollanda milli takımında 10 kez forma giymiş olan oyuncu bu söylentiyle karşı karşıya kaldı.

"Büyük bir kulübün ilgisi her zaman güzel bir şey, ama ben bu konuda hiçbir şey duymadım," diyor Brobbey gülerek. "Yani bilemem."

Röportajcı Koen Weijland, daha sonra Brobbey'e, RB Leipzig'deki başarısız macerasını göz önünde bulundurarak, Almanya'ya geri dönmeyi hiç düşünür mü diye sordu. "Bilmiyorum," diye yanıtladı Brobbey ve forvet bu konuda başka bir şey eklemedi.

Brobbey'e göre transfer konusu hiç gündemde değil ve tam tersine İngiltere'de kendini çok iyi hissediyor. “Buraya geldiğimde her şey yeniydi ve henüz tam olarak formda değildim. Ajax'ta çok az oynamıştım. Bu yüzden özellikle kondisyonum üzerinde çalışmam gerekiyordu, yedek olarak oyuna girip antrenmanlarla da.”

"Bu konuda gerçekten büyüdüm. Ayrıca sahada da daha olgunlaştım," diyor Brobbey, ki kendisi kısa süre önce Thierry Henry'den harika bir iltifat aldı. "Bu elbette güzel. Böyle bir efsane bunu söylüyorsa, bu iyi bir his veriyor. O zaman doğru yolda olduğunu biliyorsun."

Brobbey, şu anda tüm dikkatin sezonun son maçlarına odaklandığını vurguluyor, ancak ondan sonra Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası da kapıda. Normalde Brobbey, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın kadrosunda her zaman yer alır.

Brobbey, ilk forvet olma şansı olup olmadığını söylemeye cesaret edemiyor. “Bu elbette çok özel olurdu. Bu, her oyuncunun hayalini kurduğu bir şey. Ama önce bu sezonu iyi bitirelim, sonra bakarız,” diye bitiriyor.