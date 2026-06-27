Brian Brobbey, Cody Gakpo’ya destek oluyor: “Bu, grubumuzun ne kadar sıkı fıkı olduğunu gösteriyor”

Hollanda milli takım kadrosu, Cody Gakpo’ya destek oluyor, diyor Brian Brobbey, NOS’a verdiği demeçte. Cumartesi günü erken saatlerde, forvet oyuncusu ve eşi Noa van der Bij, Instagram üzerinden henüz doğmamış oğullarının hamilelik sırasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

“Elbette herkes onunla birlikte üzülüyor,” diyen Brobbey, “Bunu birkaç gün önce öğrenmiştik. Sadece onun yanında olmaya çalışıyoruz. Bize ihtiyacı olursa yanındayız. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı olursa, yine yanındayız,” diye ekledi.

Brobbey’e göre bu üzücü durum, Hollanda milli takımının ne kadar sıkı bir grup olduğunu gösteriyor. “Kesinlikle. Özellikle antrenörler, ama tabii ki oyuncular da. Az önce de söylediğim gibi: herkes onun yanında olmaya çalışıyor.”

Cumartesi akşamı KNVB, De Telegraaf gazetesine Gakpo’nun Dünya Kupası süresince Oranje kadrosunda kalacağını bildirdi. “Tabii ki bu güzel bir haber,” diyor Brobbey. “O bizim için elbette çok önemli bir oyuncu. Yani bu kesinlikle güzel bir haber.”

Van der Bij, bu üzücü haberi Cumartesi günü Instagram üzerinden duyurdu. Duyurusunda, Ekim ayında doğması beklenen doğmamış oğulları Elijah Raphael’in hamilelik sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.

“Kırık kalplerle, oğlumuzun hamilelik sırasında vefat ettiğini duyuruyoruz,” diye yazan Van der Bij, “Sonsuza kadar sevgimizle. Sonsuza kadar bizim oğlumuz,” diye ekledi.

Gakpo da sosyal medya üzerinden bu habere tepki gösterdi. Hollanda Milli Takımı oyuncusu şunları ekledi: “Bu, ailemiz için inanılmaz derecede zor bir dönem. Mahremiyetimize ve bize biraz zaman tanınmasını rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”