İngiliz The Independent gazetesi, Brian Brobbey'in Bayern Münih'in ilgisini çektiğini bildiriyor.

Bayern, önümüzdeki yaz Hollanda milli takımının forvetine teklifte bulunmayı ciddi olarak düşünüyor. Almanlar, oyuncunun fiziksel özelliklerinden oldukça etkilenmiş durumda.

Brobbey, Bayern'de Harry Kane ile rekabet edebilir. 33 yaşındaki forvet, şu anda Bundesliga'nın gol kralı.

Sunderland, geçen yaz Amsterdam doğumlu oyuncu için 25 milyon euro ödedi. The Independent, kulübün oyuncunun transferi için 50 milyon euro talep ettiğini belirtiyor.

24 yaşındaki forvet, bu sezon Sunderland formasıyla 25 Premier League maçında forma giydi. Bu maçlarda 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

Brobbey'in şu anda İngiltere'nin kuzeyindeki kulüple 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre değeri 25 milyon euro.