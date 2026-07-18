Arjantin milli takımı, yarın Pazar akşamı New York’ta İspanya ile karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası finaline ulaşmış olsa da, Güney Amerika’daki futbolseverlerin büyük bir kısmı, "La Roja"nın kupayı kaldırmasını görmek istediklerini gizlemiyor; bu durum, kıtanın milli takımlarının turnuvanın ilerleyen aşamalarına ulaştıklarında genellikle gördükleri geleneksel dayanışmadan farklı, istisnai bir durumdur.

Sosyal medya platformlarında, genç İspanyol yıldız Lamine Yamal’ın Brezilya milli takım forması giydiği bir fotomontaj yayıldı. Fotoğrafa eşlik eden “Brezilya halkının umudu” ifadesi, bazı taraftarların İspanya’nın ezeli rakibi Arjantin’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasını istemesine alaycı bir gönderme niteliğinde.

Dünya Kupası tarihi boyunca, Güney Amerika milli takımları şampiyonluk mücadelesinde komşularının desteğini almaya alışkındı; ancak dijital platformlarda yayılan geniş çaplı alaycı yorumlar ve eleştiriler, bu sefer Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımıyla ilgili bariz bir istisna olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, “Marca” gazetesi Dünya Kupası finaliyle ilgili olarak dünyanın tüm kıtalarındaki taraftarların görüşlerini araştırdığında, İspanya milli takımı Güney Amerika dahil tüm kıtalarda oyların en büyük kısmını aldı.

Arjantin ile dayanışmanın kırılması

Bu tutum sadece Brezilya ile Arjantin arasındaki tarihsel düşmanlıkla ya da futbol efsaneleri Pelé ile Diego Maradona arasındaki eski rekabetle ilgili değil; Meksika, Kolombiya ve Şili'deki taraftarlara da yayıldı; bu ülkelerde pek çok kişi Arjantin milli takımının final maçında başarısız olmasını diliyor.

Kolombiyalı sosyolog Germán Gómez, Arjantin ile olan “dayanışma dinamiğinin” “kırıldığını” belirtiyor ve sosyal medya ağlarının, Arjantin milli takımını Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Başkanı Gianni Infantino’dan ayrıcalık elde etmekle suçlayan iddiaların yayılmasına katkıda bulunduğunu açıklıyor.

Gomez, Fransız RMC kanalının öne çıkardığı açıklamalarında, bu iddialar nedeniyle bazı taraftarların gözünde Arjantin milli takımının imajının değiştiğini ve birçok kişinin bu takımı, dünya futbol kuruluşunun kararlarından en çok yararlanan takım olarak görmeye başladığını belirtti.

Hakem tartışmaları öfkeyi artırıyor

Hakem kararları, kıtadaki bazı taraftarların Arjantin’e karşı tavır almasına neden olan en önemli sebeplerden biri olarak görülüyor. Milli takımı eleştirenler, “Albirroja”nın turnuva boyunca hakemlerden yardım gördüğüne inanıyor; ancak bu kararların çoğu FIFA ve hakemlik uzmanları tarafından onaylanmış durumda.

Brezilya’nın São Paulo kentinde bir futbol taraftarı olan Francisco Santos, “Arjantin hakemlerden yardım aldı” dedi ve yarı finalde İngiltere milli takımının Arjantin’e karşı gol attığında Brezilyalı taraftarların sevinç gösterisinde bulunduğuna dikkat çekti.

42 yaşındaki taraftar, “Brezilya’nın altıncı şampiyonluğunu kazanamamasının ardından, Arjantin’in dördüncü şampiyonluğunu kazanmasındansa İspanya’nın ikinci kez dünya şampiyonu olmasını tercih ederim” diye ekledi.

Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da ise finans sektöründe çalışan Juan Camilo Abusayd, Messi’nin bir “efsane” olduğunu kabul etmesine rağmen finalde İspanya’yı destekleyeceğini söyledi. Arjantinli yıldızın ikinci bir dünya şampiyonluğunu hak edebileceğini düşünen Abusayd, “ama bu şekilde değil” diye ekledi.

Irkçılık suçlamaları Arjantin’in imajını etkiliyor

Hakem tartışmalarının yanı sıra, Arjantin milli takımının imajı, bazı taraftarları ve oyuncularına yöneltilen ırkçılık suçlamaları nedeniyle de olumsuz etkilendi.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra bazı Arjantinli oyuncuların söylediği ve ten rengi koyu olan Fransız milli takım oyuncularına yönelik ırkçı hakaretler içeren şarkı, hâlâ birçok kişinin hafızasında yerini koruyor.

2026 Dünya Kupası sırasında ise, bir Arjantinli taraftarın canlı yayın sırasında ünlü siyahi Amerikalı içerik üreticisi “I Show Speed”e hakaret ederek “hayvanat bahçesinde ağlamaya git” demesi üzerine, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bu ırkçılık olayını kınadı.

Gomez, Güney Amerika taraftarlarının Arjantin’e karşı tutumunun, turnuva sırasında FIFA’nın bazı kararlarına eşlik eden tartışmalar nedeniyle FIFA’ya karşı bir reddetme havasıyla da bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Gomez, Dünya Kupası sırasında FIFA’ya yönelik geniş çaplı eleştiriler yaşandığını belirtti. Bunlar arasında, ABD’li forvet Fularin’in Belçika ile oynanan son 16 turu maçında kırmızı kart görmesine rağmen, kararın yeniden gözden geçirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Gianni Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından sahaya çıkmasına izin verilmesi de yer alıyor.

Messi, “FIFA’nın gözdesi” imajıyla karşı karşıya

Meksikalı antropoloji profesörü ve sporla ilgili sosyal çalışmalar uzmanı Jorge Negroe, “Bu Dünya Kupası son derece politik bir hal aldı” dedi.

Gomez’e göre, Diego Maradona tarihsel olarak FIFA’nın otoritesine karşı çıkan bir oyuncu olarak görülürken, Messi ise günümüzde yaygın olan bazı söylemlerde dünya futbol kuruluşunun “en sevilen yıldızı” olarak sunuluyor.

Bir basın toplantısında Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, gazetecilere finalde hangi takımı destekleyeceklerini sorduğunda bu tartışmayı alaycı bir şekilde ele aldı; bazı katılımcılar ise “İspanya… İspanya” diye yanıt verdi.

Arjantin'den yanıt: Kimse bize bir şey vermez

Lionel Messi ise ülkesinin milli takımıyla ilgili tartışmalara yanıt vererek, Arjantin'in finale hak ederek ulaştığını vurguladı.

Arjantin milli takım kaptanı şöyle konuştu: “Dört yıl önce istediğimizi başardık; finale çıkmak ve dört yıl boyunca en iyisi olmak. Bir kez daha, kimsenin bize bir şey vermediğini gösterdik.”

Messi sözlerine şöyle devam etti: “Bazılarının hoşuna gitse de gitmese de.”

Arjantinlilerle ilgili tartışmalı fotoğrafı alay etmek amacıyla, Arjantin’deki ünlü bir “vernet” markası, "Biz sınır tanımıyoruz" başlıklı bir reklam yayınladı; reklamda, farklı ülkelerden taraftarlar, Arjantinlilerin milli takımlarına olan aşırı tutkularından şikayet ederek bir grup terapisi seansında yer alıyordu.

Tüm bu eleştirilere rağmen, kıtasal dayanışma fikrine bağlı kalanlar hâlâ var. Örneğin, 20 yaşındaki Perulu öğrenci Valentino Tokto, “Arjantin’i destekleyeceğim çünkü o da Güney Amerika ülkesi” dedi.